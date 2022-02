Chatillon Architectes fait sa preuve par trois dans l’Est

Un trio de restaurations-modernisations récemment livrées dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté incarnent l’intervention par des interstices contemporaines de l’agence de François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, venant compléter la recherche d’un retour aux caractéristiques et couleurs d’origine des bâtiments. Au cours de la décennie écoulée, l’agence avait également signé dans l’Est la restauration des Halles du Bouligrin à Reims, l’extension de l’hôtel de ville de Châlons-en-Champagne (Marne) et la restauration et aménagement paysager des champs de bataille de Verdun (Meuse).