Charpentes Villenave crée une double peau pour son bâtiment exposé à l'humidité

1/6 Vue aérienne © Charpentes Villenave Vue aérienne du bâtiment hébergeant la PME familiale Charpentes Villenave

L'entreprise a suivi les prescriptions du DTU 41.2 sur les bardages bois. Après la pose d'une grille antirongeurs, la mise en œuvre démarre à 20 cm du sol pour protéger l'ouvrage des rejaillissements d'eau de pluie. La première ligne est réalisée avec des panneaux Hardie Panel, très résistants aux chocs.

Des piges de calage conçues pour Hardie Plank soutiennent le bardage tout en maintenant l'ouvrage de niveau. Les lames de 18 cm de large ont un recouvrement de 3 cm.

Le complexe de mur est composé d'un panneau OSB côté intérieur, puis d'un isolant et d'un pare-pluie. Côté extérieur, les tasseaux assurant la lame d'air du bardage ventilé ont été doublés ici pour s'adapter à la géométrie du bâtiment. Les lames de bardage Hardie Plank permettent de travailler avec un entraxe de 60 cm.

Pour faire entrer la lumière naturelle dans le dépôt, plusieurs fenêtres sont installées. Il a fallu anticiper ces ouvertures dans la pose des tasseaux, puis découper le pare-pluie, lequel sera ensuite agrafé au support des menuiseries. La dernière étape est la pose de profils aluminium, ici laqués en qualité marine pour résister aux conditions océaniques.

Construit en 2014, le bâtiment hébergeant la PME familiale Charpentes Villenave à Lacanau se divise en deux espaces : les bureaux, qui ont été isolés dès l'origine par l'extérieur et bardés, et le dépôt, longtemps resté ouvert. En 2020, l'entreprise décide de fermer l'ensemble du bâtiment pour améliorer les conditions de travail des équipes et le stockage des machines et des produits sensibles à l'humidité, comme la fibre de bois.

« Nous avons beaucoup de demandes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) ces derniers mois, de la part de particuliers soucieux de réduire leur facture énergétique. Concernant les bardages, la demande s'équilibre entre le bois pour l'aspect esthétique et les fibres-ciment pour la facilité d'entretien, tandis que pour les isolants, le recours aux biosourcés est limité par le niveau des prix », remarque Sébastien Villenave, cogérant de l'entreprise avec sa sœur Laurie Lopez-Villenave.

Pour isoler son atelier, Charpentes Villenave a choisi les rouleaux de laine de verre Isomob d'Isover (150 mm), et, comme bardage, les lames Hardie Plank, de James Hardie, qui avaient déjà été mises en œuvre sur la partie bureaux en 2014. « Nous avons du mal à distinguer les anciennes façades des nouvelles : en huit ans, le produit n'a presque pas grisaillé. Le bardage en fibres-ciment est bien adapté aux zones océaniques soumises aux vents et aux embruns », relève Jérôme Lopez, responsable des achats des Charpentes Villenave. Au total, quelque 150 m² de lames vont être mises en œuvre pour barder l'intégralité du dépôt.

Entreprise : Charpentes Villenave

Siège : Lacanau (Gironde)

Création : 1994

Codirigeants : Laurie Lopez-Villenave et Sébastien Villenave

Effectifs : 10 personnes

Activités : charpente, couverture, extension, ITE, surélévation, zinguerie