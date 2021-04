Chantier VMC double flux : une installation d’équilibriste pour Fil d’Air

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer VMC double-flux Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer installateur Supprimer Chantiers Supprimer Isère Supprimer Auvergne-Rhône-Alpes Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour Charles Mongeon, dirigeant de l’entreprise Fil D’Air, être ventiliste est un métier sans concession. Illustration à Prébois, en Isère, dans cette maison à ossature bois, où la ventilation double flux connectée a bénéficié d’une étude et d’une mise en œuvre très précises.

1/6 VMC double flux dans une maison bois © Charles Mongeon VMC double flux dans une maison bois Une ventilation double flux ComfoAir Q 350 de Zehnder a été installée par l'entreprise Fil d'Air dans cette maison bois en Isère. Close Lightbox 2/6 L'appareil © Charles Mongeon Installée au sol (725 x 570 mm), la Zehnder ComfoAir Q 350 est raccordée via son échangeur de chaleur à 4 gaines : air extérieur, air soufflé entrant, air vicié extrait et air rejeté. Deux filtres (à l’entrée d’air neuf et à la sortie d’air vicié) garantissent la qualité de l’air intérieur et la protection de la machine. Celle-ci se caractérise par son étanchéité, sa facilité d’entretien et sa très faible consommation électrique (moteur à courant continu inférieur à 40 W). Le pilotage de l’appareil peut se faire par son écran digital (en noir sur la photo). Close Lightbox 3/6 Les gaines © Charles Mongeon Les gaines En polyéthylène haute densité semi rigide labellisé SKZ (certification allemande au cahier des charges très sévère), les gaines traversent les poutres en I du plancher bois. Leur diamètre de 90 mm optimise le débit et réduit les bruits. Close Lightbox 4/6 Le soufflage © Charles Mongeon Le soufflage L’air neuf est introduit dans les pièces de vie par des buses de soufflage placées au sol à des endroits très précis. Close Lightbox 5/6 L'extraction © Charles Mongeon L'extraction Situées dans la cuisine, les salles de bains et toilettes, les bouches d’extraction ont bénéficié d’un calcul aéraulique et d’un positionnement précis en hauteur de mur ou en plafond. Le diamètre normalisé de 125 mm offre un grand choix de grilles et du sur mesure. Close Lightbox 6/6 Charles Mongeon © Charles Mongeon Charles Mongeon, dirigeant de Fil d'Air Close Lightbox

Justifier sa certification Qualibat par des références est l’occasion pour une entreprise de vérifier que ses installations donnent entièrement satisfaction. Et c’est le cas dans cette maison bois RT 2012 de 150 m² chauffée au bois, conçue par Jean-Luc Moulin, un architecte reconnu pour son engagement environnemental, et livrée en juillet 2019. L’entreprise Fil d’air y a installé une ventilation double flux connectée, Comfoair Q350, de Zehnder.

Haute qualité de l’air

Les caractéristiques de l’installation : un renouvellement d’air moyen de 190 m3/h régulé en fonction du nombre d’occupants, un très haut rendement thermique avec la récupération de 98 % de la chaleur de l’air extrait et des capteurs d’humidité et de température afin d’optimiser toute l’année la température de l’air insufflé via un by-pass modulant.

« Les propriétaires sont ravis par le silence de fonctionnement et l’absence de poussière dans la maison, commente Charles Mongeon. On l’oublie trop souvent mais la filtration de l’air entrant est un atout majeur de la VMC double flux. La qualité de l’air intérieur s’en ressent immédiatement. »

Etude aéraulique approfondie

Formé par l’école suisse, pionnière de la ventilation et labellisé Minergie, cet énergéticien attache une importance cruciale à la conception du réseau. « Une solution équilibrée exige une vraie étude aéraulique. Il faut étudier le système constructif, le plan et la forme de la maison, ainsi que les matériaux. L’enjeu est d’autant plus complexe en maison bois à cause des phénomènes phoniques rayonnants, aérauliques et d’étanchéité. »

Concernant l’emplacement des bouches, l’installateur souligne que « la ventilation est un fluide, et il est nécessaire en premier lieu de respecter le positionnement des bouches de soufflage et d’extraction. Je privilégie le soufflage par le plancher, plus confortable, ainsi qu’une aération douce à vitesse d’air réduite, et un balayage plutôt qu’un simple soufflage. »

Coordination en amont, formation en aval

Autre point primordial pour Charles Mongeon, la coordination entre corps d’état. « Le métier exige des passages clairement définis, des espaces partagés et des lieux techniques bien pensés, qui nécessitent de bien se coordonner dès la conception avec le charpentier, le plombier, l’électricien et le plaquiste. »

Au final : une mise en œuvre en 6 jours à deux compagnons, en prenant le temps de soigner les finitions. Après l’installation, l’entreprise prend le temps de revenir, à l’arrivée des propriétaires, afin d’équilibrer la VMC et de les former à son pilotage via l’écran digital, la commande filaire et l’appli internet Zehnder ComfoControl.

Fil d’Air

Dirigeant : Charles Mongeon

Lieu : Grenoble

Création : 2008

Nombre de salarié : 3

Activité : Ventilation, puits canadien

Certification : Minergie et RGE (en cours)