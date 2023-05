Chantier : une toiture-terrasse intégralement isolée en biosourcé

Afin d'optimiser le déphasage thermique et le bilan carbone de ce projet, le constructeur Maison Maugy a choisi, pour l'un des toits plats de ce pavillon, un système isolant en fibre de bois et liège.

1/4 Vue aérienne du chantier © Maison Maugy Pour isoler le toit plat de ce pavillon en Normandie, le constructeur a choisi un isolant en liège et fibre de bois, afin d'améliorer le déphasage thermique et le bilan carbone. Une membrane en PVC armé assure l’étanchéité. Close Lightbox 2/4 Le système bicouche © Maison Maugy À la demande du client, Maison Maugy a réalisé une toiture-terrasse sur l'une des ailes de ce pavillon. Disposer d'une structure porteuse bois est l'un des prérequis du système d'isolation bicouche Pavaroof de Soprema. Les découpes se font à la scie, directement sur la toiture. Close Lightbox 3/4 Le liège expansé et les fixations © Maison Maugy Les panneaux de liège expansé sont posés sur la fibre de bois. C'est sur cette seconde couche que les compagnons viennent positionner les fixations pour lier mécaniquement les deux isolants à la structure porteuse. Close Lightbox 4/4 La membrane en PVC armé © Maison Maugy L'étanchéité est assurée par la membrane en PVC armé Flagon SR, avec un recouvrement de 10 cm. Maison Maugy réalise les soudures avec une machine automatique, grâce à laquelle il est possible de maintenir une température homogène. Close Lightbox

Sur ce chantier de maison individuelle en Normandie, Maison Maugy a été l’un des premiers à poser le système d’étanchéité Pavaroof de Soprema, qui associe deux isolants biosourcés, la fibre de bois et le liège. « Cette combinaison permet d’allier les atouts du liège en termes de classement au feu et de résistance à l’eau liquide, avec les qualités de densité et d’inertie thermique de la fibre de bois, indique François Magueur, chef de marché Isolants biosourcés de Soprema. Avec Pavaroof nous proposons aux entreprises un système complet pour assurer la bonne mise en œuvre de l’étanchéité, tout en répondant à la demande croissante du marché de produits biosourcés. »

La dimension environnementale du système est l’un de ses points forts. « La solution intéresse déjà des clients ayant le souci de l’environnement : elle sera sans doute amenée à se développer avec la RE 2020, qui impose de décarboner les constructions, anticipe Benjamin Maugy, dirigeant de la PME familiale. Ces isolants assurent aussi un déphasage thermique intéressant pour le confort d’été. »

Structure porteuse en panneaux bois

Seule contrainte, le système doit être mis en œuvre sur une structure porteuse en panneaux bois, pour des questions d’hygrométrie. « Seuls les panneaux bois permettent une circulation maximale de la vapeur d’eau, rappelle François Magueur. La mise en œuvre commence avec la pose du frein-vapeur hygrovariable spécifique : il est important de bien le relever sur l’ensemble de la toiture terrasse pour assurer la pérennité de l’ouvrage. Le système est un ensemble complet, chacun de ses composants doit être utilisé. »

Les isolants sont ensuite positionnés en deux couches : d’abord les panneaux de fibre de bois, en pose libre, puis le liège expansé où sont positionnées les fixations, pour assurer la liaison entre les isolants et le support. Après la pose d’un écran d’indépendance, le dernier élément du système est la membrane d’étanchéité en PVC Flagon SR, armée d’une grille polyester. Pour Benjamin Maugy, c’est l’un des points forts de la solution. « Travailler avec cette membrane PVC permet de réaliser les chantiers plus facilement et plus proprement qu’avec des solutions d’étanchéité bitumineuse : en moyenne, on constate un gain de 30% sur le temps de mise en œuvre, se félicite le dirigeant. On évite aussi les risques liés à la flamme, notamment sur les chantiers réalisés l’été. »

Pour ce premier chantier avec le système Pavaroof, Maison Maugy a eu besoin de deux jours pour réaliser les 65 m² de toiture-terrasse. Depuis, la PME normande a choisi de basculer l’ensemble de ses chantiers de toiture-terrasse (40% de ses programmes neufs et 90% de ses projets d’extension) avec cette solution d’étanchéité en PVC, quel que soit le type d’isolant associé. Son dirigeant a investi pour l’occasion dans une machine automatique, afin de maintenir une température et une largeur de soudure parfaitement homogène sur l’ensemble de la toiture.

Entreprise : Maison Maugy

Siège : Iville (Eure)

Création : 1921

Dirigeant : Benjamin Maugy

Effectifs : 39 salariés

Activités : construction bois, extensions.