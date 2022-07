Chantier : une chape fluide pour une chambre funéraire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Chape Supprimer Ciment Supprimer France Supprimer Aveyron Supprimer Valider Valider

Situé sur la zone d'activités Les Calsades à Bozouls (Aveyron), ce bâtiment est destiné à abriter deux salons funéraires pour une entreprise de pompes funèbres. À l'intérieur, une chape fluide ciment Cemfloor HPC Cemexa technologie C16 a été coulée sur une surface de 235 m².

1/10 Chape coulée © Frédéric Pigot Close Lightbox 2/10 Chantier © Frédéric Pigot Situé sur la zone d'activités Les Calsades à Bozouls (Aveyron), ce bâtiment est destiné à devenir chambre funéraire pour une entreprise de pompes funèbres. À l'intérieur, une chape fluide ciment a été coulée sur une surface de 235 m². Close Lightbox 3/10 Test À l'arrivée du camion toupie, la consistance du ciment est testée. Ce vendredi, il était un peu plus liquide qu'à l'habitude, tant mieux ; une journée de canicule était annoncée. Le ciment ne doit pas boucher le tuyau et ne pas sécher trop rapidement une fois la chape mise en place. Yoann Solignac compte deux semaines de séchage avant la pose du carrelage, trois semaines sur un plancher chauffant. Close Lightbox 4/10 Préparation Avant le coulage de la chape, l'isolant Knauf Than Sol 100 (plaque de mousse rigide de polyuréthane protégée de deux parements composites résistant à l'humidité) a été posé au sol. La veille du coulage, le chef d'équipe a disposé 191 piges sur toute la surface et réglé avec un niveau à eau électronique leur hauteur. Une réserve de 1,5 cm a été laissée pour les surfaces destinées à être carrelées (laboratoire et toilettes, dont les seuils ont été délimités par un coffrage) et de 8 mm pour celles recevant de la moquette. Close Lightbox 5/10 Coulage Coulage de la chape fluide (Cemfloor HPC Cemexa technologies C16) sur une surface de 235 m². Le réglage des piges indique, à l'opérateur, la hauteur de chape à atteindre. À l'aide d'une télécommande, un opérateur pilote à distance la pompe à chape et module le débit en fonction des besoins de l’applicateur. La chape a été coulée en deux heures. Close Lightbox 6/10 Dilatation Ici, les joints de dilatation n’ont pas été nécessaires car l'espace comprend de nombreuses cloisons. Une bande de rive en polyéthylène avec jupe adhésive pour dalle flottante (Efirive de Soprema) a été fixée au bas de toutes les cloisons. Des trames en toile de verre pour les angles sortants et des baguettes (Schlüter Systems Dylex-Mop) pour les passages de porte ont été noyées dans la chape. Close Lightbox 7/10 Débullage L'élimination des bulles d'air se fait manuellement à l'aide d'une barre à débuller (Taliplaste). Cette étape est associée à la pulvérisation du produit de cure. Close Lightbox 8/10 Pulvérisation Immédiatement après le coulage de la chape, le ChrysoCure HPX est pulvérisé. Ce produit, prêt à l'emploi, forme une pellicule au séchage qui ralentit la dessiccation du béton, ce qui permet une hydratation plus complète du ciment et réduit les risques de fissuration au jeune âge. La surface de béton ainsi traitée présente une meilleure résistance à l'abrasion, car un ponçage s'avère nécessaire. Close Lightbox 9/10 Nettoyage Camion toupie, piges, paires de bottes, pompe à chape et tuyau… À la fin du chantier, tout le matériel est soigneusement nettoyé. Pas question d'y laisser sécher du ciment. À deux reprises, des boules de mousse sont envoyées dans le tuyau de la machine. Close Lightbox 10/10 Yoann Solignac Après avoir travaillé en usine, Yoann Solignac s’est tourné vers l'artisanat du bâtiment. Il a passé quatre ans chez un carreleur puis s'est installé en nom propre en mai 2006. Il a, depuis, diversifié son activité (carrelage, faïence, dallage, terrasse, plâtrerie, isolation intérieure et extérieure), et emploie désormais 8 salariés en CDI. Il intervient dans un rayon de 50 km à 80 % pour des particuliers et 20 % pour des architectes. « Rarement de marchés publics, c'est trop d'administratif ». En mai 2019, il a nouvelle fois développé son activité en créant Idéal Pierre Aveyron, une entreprise commerciale de pierres naturelles. Close Lightbox

Rendez-vous à huit heures, à Bozouls, sur la zone artisanale Les Calsades. On prépare le matériel en attendant le camion-toupie pour couler une chape fluide de 235 m² dans ce futur funérarium de plain-pied. Yoann Solignac, artisan à La Loubière (Aveyron), a été retenu pour réaliser ce chantier. Installé en tant que carreleur depuis 2006, il a depuis diversifié son activité. Sur ce chantier, les travaux d'isolation et la pose des cloisons lui ont également été confiés avec des impératifs au niveau phonique. Le silence doit régner dans ce lieu.

Son entreprise réalise quelque 3000 m² par an de chape fluide, essentiellement quand elle doit assurer la pose du carrelage. Yoann Solignac préfère cette technologie plus simple à mettre en œuvre, moins physique et qui offre une finition d'une parfaite planéité. La surface à couvrir est importante, mais il a déjà fait plus grand, notamment pour des commerces. La pose de l'isolant de sol a nécessité un jour et demi de travail. Deux camions-toupie sont venus livrer 12 m3 de ciment. En deux heures, la chape était coulée. Il ne restait plus qu'à éliminer les bulles d'air et pulvériser le produit pour ralentir la dessiccation du béton et éviter que la chape ne se fissure au jeune âge.

Entreprise : Yoann Solignac

Siège social : La Loubière (Aveyron)

Création : mai 2006

Dirigeant Yoann Solignac

Salariés : 9 dont une secrétaire

Chiffre d'affaires : 800 à 900 K€

Activité : Carrelage, chape fluide ciment, plâtrerie, isolation

(Crédit photos : Frédéric Pigot)