[En images] Bricorama passe "de vendeur de produits à vendeur de solutions"

Inspiration retail : Tour de France des derniers concepts

L’enseigne du groupement des Mousquetaires inaugure le 5 mai 2021, à Orgeval dans les Yvelines, son tout nouveau concept de point de vente adapté aux grands formats. Il propose une nouvelle offre orientée « projets » des clients avec de nouveaux services.

1/9 210504bricorama-orgeval014 Le Bricorama d’Orgeval connaît aujourd’hui une réelle transformation, visible dès la façade du magasin avec son nouveau logo. Close Lightbox 2/9 Bricorama Orgeval L’accueil du point de vente est désormais un « point service » qui présente l’offre élargie de services (click & collect, livraison à domicile, pose à domicile, ateliers de bricolage, coaching à domicile, location de véhicules, etc.). Parmi les innovations du concept, un « welcomer » ou « guide » oriente, dès l’entrée, le client selon son projet. Close Lightbox 3/9 ogeval 4 Autre grosse nouveauté du concept, l’espace « QG » qui offre aux clients un accompagnement personnalisé et omnicanal (projet en 3D, conseils pour une consommation responsable, tables d’inspiration, écrans de recherche, etc.) permettant de faciliter le parcours d’achat et de le rendre efficace. Close Lightbox 4/9 210504bricorama-orgeval005p Autour de l’espace QG, on retrouve les showrooms salle-de-bain et cuisine puis, sous forme d’éventail, les rayons classiques imaginé par univers métiers : l’outilleur, le quincaillier, le chauffagiste, le jardinier, l’électricien, le peintre, le menuisier… Ils sont indiqués par de grandes enseignes lumineuses. Close Lightbox 5/9 Bricorama Orgeval Ici l'espace Chauffagiste ou le rayon radiateur, poêle, pompe à chaleur... Close Lightbox 6/9 Orgeval 5 De nouveaux services chez Bricorama comme la livraison par camion-grue Close Lightbox 7/9 orgeval 3 De nouveaux produits sont vendus comme des panneaux photovoltaïques ou encore la menuiserie sur-mesure Close Lightbox 8/9 210504bricorama-orgeval003p Autres marqueurs forts de l’engagement de l’enseigne en réponse aux nouvelles attentes du consommateur : la création d’un espace « occasions ». Coconstruit avec l’Association Envie qui travaille sur la seconde vie des produits, il propose aux clients d’apporter des outils qui ne fonctionnent plus ou pas bien. L’association les remet en état de marche, et ils sont revendus sous forme de produits d’occasion au sein même du magasin. Close Lightbox 9/9 Bricorama orgeval 2 Le nouveau concept est très bavard avec de très nombreuses ILV parsemées dans le magasin, même dans les toilettes publiques Close Lightbox

Nouveau logo, nouveau concept, nouvelle offre… Bricorama, quatre ans après son rachat par ITM Equipement de la maison, fait sa révolution. A Orgeval dans les Yvelines (78), l’enseigne inaugure le 5 mai 2021 son tout nouveau concept baptisé «NEC», pour nouvelle expérience client, et « adapté aux grands formats. »

Sur une surface couverte chauffée de 6 700 m² et d’une surface totale de 9 450 m² (avec cour d'aménagement extérieur et cour de matériaux), il a pour objectif de répondre aux attentes des clients à projet. «Tout a été pensé pour que le client trouve tous les produits – avec près de 60 000 références disponibles – et tous les services nécessaires à la réalisation et la réussite de son projet, explique Olivier Goujard, chef d’entreprise Bricorama dans le Cher, en charge du concept NEC. Bricorama Orgeval propose des showrooms, des espaces projets, des partenariats avec des artisans et plateformes comme Yoojo, anciennement Youpijob, un espace dédié au partage des savoir-faire qui s’appelle La Fabrique, de la décoration sur-mesure ou encore un accompagnement sur des projets de rénovation énergétique avec notre partenaire Cosynergy. » Et le tout nouveau président d’ITM Equipement de la maison, Laurent Pussat, de résumer le parti pris du nouveau concept : «Nous passons de vendeur de produits à vendeur de solutions ».