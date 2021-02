Bordeaux Métropole: le réaménagement des berges sud est lancé

Orianne Dupont et Bertrand Escolin (Bureau de Bordeaux du Moniteur) | | ,

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Gironde Supprimer Bordeaux Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

L’EPA Bordeaux Euratlantique vient de lancer le nouvel aménagement des quais, en berge de Garonne, au sud de l’agglomération. L’objectif est de transformer l’entrée autoroutière en boulevard urbain, dans le prolongement des quais aménagés par Michel Corajoud.

Engagée depuis 2014, la réflexion sur l’aménagement des quais, à l’entrée sud de Bordeaux, en rive gauche de Garonne, entre dans une phase pré-opérationnelle. « Il s’agit de voies sur berges de type pompidoliennes [exclusivement dédiées à l’automobile, NDLR] qui longeaient la Garonne depuis Bègles [au sud de Bordeaux, NDLR] jusqu’à la Cité du Vin », précise Alexandre Villatte, directeur général par intérim de L’EPA Bordeaux Euratlantique [depuis le départ de Stephan de Faÿ, pour l’EPA du Grand Paris Aménagement, NDLR].

En pratique, il s’agit du réaménagement en boulevard urbain des berges, entre le futur pont Simone-Veil et le pont Saint-Jean, dont le débouché en rive gauche marque aussi le début des quais réaménagés par Michel Corajoud.

« Nous étudions depuis six ans le projet avec Exit Paysage, associé à Ingérop » indique Alexandre Villatte.

L’entrée purement routière sera transformée en voie d’accès qui sera intégré dans un paysage pour apprivoiser le trafic et donner à cet axe majeur d’autres usages plus variés. « Les deux fois deux voies automobiles serpenteront dans le paysage, entrecoupées d’un certain nombre de carrefours, qui irrigueront les quartiers limitrophes, ainsi ouverts sur les berges de la Garonne. Une segmentation par les feux permettra de nouveaux accès piétons aux quartiers de Belcier tous les 200 mètres environ, contre 800 mètres actuellement » indique Claire Gilot, d’Exit Paysagistes.

[...]