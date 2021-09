Bordeaux Métropole dope sa production d’énergies renouvelables

Bordeaux métropole s’est fixé l’objectif, d’ici 2026, de faire baisser sa consommation d’énergie de 1 500 GWh (16 200 GWh consommés en 2019, contre 16 400 Gwh en 2010) et de produire 1 500 GWh d’énergies renouvelables supplémentaires. Il s’agit de réaliser 1/5e des efforts nécessaires pour répondre aux objectifs de l’accord de Paris pour 2050, à savoir : diviser par six les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à celles de 1990, réduire de moitié l’énergie consommée dans la région et couvrir 100 % des besoins grâce aux énergies renouvelables (objectif de Bordeaux Métropole). Pour mener à bien cette politique, la collectivité entend pousser les curseurs de ce qu’elle a entrepris dans ce domaine : réseaux de chaleur, production de biométhane et photovoltaïque.