Biennale de Venise : le pavillon français tend un miroir à la société

A la 18e Mostra internationale d’architecture à Venise (Italie), qui ouvrira au public le samedi 20 mai, la France a choisi de ne rien exposer, mais d’être le théâtre de réflexions sur le monde qui nous entoure. Un projet porté par le Studio Muoto et Georgi Stanishev.

Pendant toute la durée de la 18e Biennale internationale d'architecture de Venise, le pavillon français invitera régulièrement le public à venir participer à des bals dans son installation appelée «Ball Theater, la fête n'est pas finie». Les danseurs Vinii Revlon, Missy NRC et Mariana Benenge, membres de la House of Revlon, ont bénéficié d'une résidence d'artiste durant la semaine inaugurale de la Biennale. Chacun d'entre eux a pu s'exprimer dans son style de prédilection : voguing, hip-hop ou waacking. Pour Jos Auzende, membre de l'équipe de conception du pavillon français, «le projet articule architecture, scénographie, son, lumière et spectacle vivant». Les personnes invitées en résidence peuvent entrer et sortir de scène à tout moment, et échanger avec les visiteurs présents. Le décor de ce théâtre éphémère est formé d'une structure métallique d'environ 9 mètres d'envergure, qui s'inspire du globe terrestre avec des méridiens et des parallèles. Des dispositifs sonores et lumineux complètent l'installation. «Le contraste fonctionne bien entre la machine technologique du Ball Theater et l'humain qui vient habiter le lieu», estime Yves Moreau, architecte cofondateur avec Gilles Delalex du Studio Muoto, et co-commissaire du pavillon français avec Georgi Stanishev, architecte et scénographe. Le «Ball Theater» comprend trois pièces annexes qui fonctionnent comme des coulisses, sauf qu'elles sont ouvertes au public. Les invités peuvent s'en servir à leur guise. Les drag-queens Tata Foxie et La Déliche y ont installé leurs vêtements, chaussures, bijoux et autre maquillage. «C'est là où l'on se révèle», confient-elles. Les visiteurs, disposés en cercle, participent au défilé de La Déliche et Tata Foxie. Puis ils sont invités à se tenir par le petit doigt pour danser ensemble, et enfin communier en pensant aux femmes inspirantes de leurs vies. Pour Anna Tardivel, chargée de programmation à la Gaîté-Lyrique à Paris et membre de l'équipe de conception du pavillon français : «L'architecture permet de créer du collectif.»

Scène, rideau, son, lumière, maquillage, costumes, loges et bien sûr performeurs, tout y est pour faire du pavillon de la France à la Biennale internationale d’architecture de Venise 2023 un théâtre. Le «Ball Theater», appelé ainsi par l’équipe pluridisciplinaire (*) sélectionnée par l’Institut français pour investir le bâtiment national situé dans les Giardini, ouvrira ses portes au public à partir du 20 mai et jusqu’au 26 novembre prochain.

Comme détaillé par les commissaires d’exposition Georgi Stanishev et Studio Muoto en début d’année, cette installation éphémère tire son nom de l’anglais «ball» qui signifie à la fois la balle et le bal. Ces deux mots se traduisent spatialement par une grande forme sphérique, semblable à une boule à facettes, qui peut devenir un lieu festif. Les premiers à en prendre possession durant la semaine inaugurale sont Vinii Revlon, Mariana Benenge et Missy NRC, trois danseurs de la House of Revlon, ainsi que Tata Foxie et La Déliche, deux drag-queens du collectif Paillettes.

Communautés LGBT

Avec ce début de programmation, le pavillon français met sur le devant de la scène la «Ball Culture». Celle-ci est née dans les années 1930 à New York, où les communautés LGBT latino et afro-américaines se réunissaient alors dans des bals pour résister, en dansant, à l’homophobie et au racisme. La House of Revlon et le collectif Paillettes poursuivent à leur manière cette résistance.

«Nous, personnes racisées et queers, sommes reconnaissantes envers l’équipe du Ball Theater d’être ici, à Venise, et d’avoir la possibilité d’y effectuer nos performances le temps d’une résidence d’artiste, explique Vinii Revlon. Nous avons choisi pour thème ‘Talk to me nice’ [Parle-moi gentiment, NDLR], car le respect commence par là. Après, on est là tous ensemble pour faire la fête, danser, s’aimer, rire, pleurer, s’encourager et être bien habillés!»

Où est l’architecture dans tout ça? «Elle se trouve dans toutes les personnes qui rentrent dans ce pavillon, estime le danseur de voguing aux lunettes jaunes. En réalité, peu importe l’espace dans lequel on performe, l’architecture, c’est nous, et j’insiste sur le nous. Car nos corps sont politiques, mais surtout artistiques.»

D’autres bals seront programmés par la France durant la Biennale de Venise 2023 (voir calendrier ci-dessous), autour de diverses thématiques telles que le son, le chant, les danses populaires, le costume ou bien encore la révolution. L’idée étant de faire du «Ball Theater» le théâtre du monde.

(*) Par ordre alphabétique : Jos Auzende, architecte de formation et commissaire d’expositions à la Gaîté-Lyrique à Paris ; Gilles Delalex, architecte du Studio Muoto ; Clémence La Sagna, architecte et scénographe ; Yves Moreau, architecte du Studio Muoto ; Georgi Stanishev, architecte et scénographe ; Anna Tardivel, chargée de programmation à la Gaîté-Lyrique à Paris.

Carnet de bals du pavillon français : - 17 au 19 mai : You betta talk to me nice, le bal interlope

- 26 au 30 juillet : Earth / Ball / Theater, le bal de la Terre

- 1er au 5 août : Radio Utopia, le bal des sonorités

- 13 au 17 septembre : Echotopy, le bal des voix

- 14 au 21 octobre : les bals des écoles « The joy of tilting » et « After the revolution »

- 19 au 26 novembre : Prospect Station, le bal des Novums utopiques