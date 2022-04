Au théâtre Galli de Sanary-sur-Mer, un air purifié au plasma froid

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Ventilation Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer France Air Supprimer Var Supprimer Valider Valider

L’entreprise Avenir Énergies d’Ollioules a installé un système d’épuration d’air à technologie plasma froid au niveau des gaines de soufflage de la centrale de traitement d’air. Simple, efficace et sans impact sur les débits d’air ni sur la performance de la machine.

1/7 Théâtre Galli de Sanary-sur-Mer © Cyrille Maury Vue extérieure du théâtre Galli de Sanary-sur-Mer. Close Lightbox 2/7 Salle principale du théâtre Galli de Sanary-sur-Mer © Cyrille Maury La ventilation de la salle principale du théâtre Galli est assurée par un soufflage d’air neuf via deux gaines. Close Lightbox 3/7 L’épurateur d’air Kalissia se compose de 2 tubes d’ionisation en verre et Inox de longueur 24 cm (modèle 1) ou 35 cm (modèle 2), d’un bloc ioniseur en Inox et d’un boîtier de commande. Close Lightbox 4/7 Le découpage L’appareil doit être positionné dans la canalisation, côté air soufflé, perpendiculairement au flux d’air. Une fois l’emplacement choisi (au centre du conduit pour une diffusion maximale des ions), la gaine est découpée à la disqueuse. Close Lightbox 5/7 L’installation Les tubes de l’épurateur sont insérés dans la gaine, puis la platine support est fixée avec quatre vis. Un joint périphérique assure l’étanchéité. Découpage et installation sont effectués en moins d’une demi-heure. Close Lightbox 6/7 L’alimentation électrique Réalisée en hauteur, cette étape est la plus longue. L’alimentation est reprise sur les moteurs de la centrale de traitement d’air. En effet, les épurateurs doivent fonctionner en même temps que celle-ci afin d’éviter toute usure inutile. Close Lightbox 7/7 Le réglage Un potentiomètre sert à régler l’appareil selon le débit exigé. La consommation électrique est très faible et la maintenance inexistante. La durée de vie des tubes est de 17 600 heures, soit deux années de fonctionnement 24 h/24. Close Lightbox

Créé en 1959 par Georges Galli, acteur du cinéma muet devenu abbé, le théâtre éponyme à Sanary-sur-Mer (Var) abrite derrière sa superbe façade en pierre une belle salle de 1 000 places et un foyer – le petit Galli, dédié aux cafés-concerts – de 150 places. La ventilation de la grande salle est assurée par un soufflage d’air neuf via deux gaines de 1 m3 dissimulées derrière un habillage et via des bouches d’aération dirigées vers le haut. La ventilation du foyer se fait via des grilles en plafond. Tout ce système fonctionne grâce à une centrale de traitement d’air (CTA) installée au début des années 1980 avec, en appui, une PAC air/eau réversible pour le réchauffement ou le refroidissement de l’air.



Un épurateur d’air à plasma froid



La mairie ayant la volonté de développer la sécurité sanitaire dans ses bâtiments, le directeur technique du théâtre Jean-Christophe Pescio, après avoir installé des lampes UV-C dans les espaces, décide d'aller plus loin en intervenant sur la CTA. L’entreprise Avenir Énergies, en charge de la maintenance, entre alors en scène. « Nous pensions d’abord installer des filtres plus performants, explique Jérémy Grandjean, chef de travaux, mais les calculs ont montré qu’ils auraient réduit les performances de la CTA et que les débits d’air n’auraient plus été réglementaires pour traiter le volume d’air du théâtre. » À la recherche d’une solution alternative, Avenir Énergies découvre Kalissia, un épurateur d’air à plasma froid lancé par France Air. Le système produit des ions positifs et négatifs qui se propagent dans l’air soufflé et neutralisent les agents pathogènes dans l’air et sur les surfaces, dont le virus Sars-Cov2 à l’origine du Covid-19. Cette technologie, qui a déjà prouvé son efficacité dans les salles blanches et les hôpitaux, est acceptée par la direction du théâtre.



Une mise en œuvre simple adaptée à l’existant



Trois épurateurs Kalissia ont été posés dans les gaines de la CTA côté air soufflé : deux modèles 2 (débit jusqu’à 8 500 m3/h) pour la grande salle et un modèle 1 (jusqu’à 4 000 m3/h) pour le foyer. « L’installation des 3 appareils sur les gaines situées en hauteur a été réalisé en 2 jours par un compagnon, le plus long étant les branchements électriques, précise Jérémy Grandjean. L’intérêt est d’assainir l’air sans toucher à la CTA, ni lui demander d’effort supplémentaire en contrariant les débits. À la réouverture post-confinement, la mairie a communiqué sur la technologie pour rassurer le public, et la fréquentation était au rendez-vous. »

Entreprise : Avenir Énergies

Création : avril 2006

Dirigeant : Laurent Delaporte

Chiffre d’affaires 2021 : 2,76 M€

Lieu : Ollioules (Var)

Effectif : 18 salariés

Activité : chauffage, plomberie