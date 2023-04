Au nord de Toulouse, une ferme rénovée dans le respect du patrimoine

Pour la rénovation de cette ancienne bâtisse située dans la commune de Bouloc, en Haute-Garonne, l’objectif était de respecter les matériaux d’origine tout en assurant aux occupants les standards actuels de confort.

1/8 Vue générale © Paul Falzon Close Lightbox 2/8 Nouvelles ouvertures © Paul Falzon Pour faire entrer la lumière dans cette ferme du XVIIIe siècle, deux grandes baies de 2,70 m de largeur ont été créées, soutenues chacune par un double IPN. En encadrement des baies, l’entreprise Isserte a réalisé des poteaux en briques foraines issues de la déconstruction. Close Lightbox 3/8 Décaissement du sol © Le Bonheur en Chantier Pour assainir la maison et en augmenter le confort, le sol du rez-de-chaussée a été décaissé afin d’accueillir un futur complexe de sol d’environ 50 cm. Close Lightbox 4/8 Coulage de la chape © Le Bonheur en Chantier Le sol du rez-de-chaussée est constitué d’une dalle béton, d’un film Polyane, d’un isolant en polystyrène, d’un chauffage au sol et d’une chape fluide, sur laquelle ont été posés les différents revêtements de sols (plancher en bois, tomettes ou carreaux de ciment). Close Lightbox 5/8 Reprise des briques dans le couloir d’entrée © Le Bonheur en Chantier Le couloir d’entrée illustre bien le travail de reprise des briques foraines, qui ont été débarrassées des anciens plâtres et enduits, et des premiers centimètres de joints afin d’assainir les murs. Cee piquage a d’ailleurs permis de mettre à jour d’anciennes portes et ouvertures, dont certaines ont été remises en fonction. Close Lightbox 6/8 Briques, joints et enduits © Le Bonheur en Chantier Les briques foraines ont été mises à nu puis sablées, avant d’être rejointoyées à la chaux, la solution la plus adaptée à ce matériau ancien. À l’étage de la maison, la plupart des parois ont été recouvertes d’un enduit à la chaux, pour garantir la perspirance des murs. Close Lightbox 7/8 Plafond en bois © Paul Falzon En plafond, la quasi-intégralité de la structure en bois a pu être conservée, moyennant le ponçage des éléments. Au-dessus de l’actuelle cuisine, les chevrons ont été déposés pour faciliter leur rénovation et la mise à niveau du nouveau plancher en pin. Close Lightbox 8/8 Francis Isserte Francis Isserte, dirigeant de la SARL Isserte, à Saint-Sauveur (Haute-Garonne) Close Lightbox

À une demi-heure au nord de Toulouse, cette ferme du 18e siècle a connu en quelques années une transformation radicale, pilotée par l’architecte d’intérieur Anne Philippe (agence Le Bonheur en Chantier), et réalisée par la SARL Isserte. « Le projet avait pour objectif de respecter les matériaux d’origine, dont les épais murs extérieurs en briques de terre crue et terre cuite, qui assurent une bonne inertie au bâtiment, résume Anne Philippe. Il fallait dans le même temps assurer aux occupants les standards actuels de confort. »

Mise à niveau des sols

La première étape a consisté à drainer la façade ouest de la maison, partiellement encaissée, pour évacuer l’humidité résiduelle. Sans fondations, le rez-de-chaussée a ensuite été décaissé pour accueillir une dalle béton et un isolant, puis un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur air/eau. « Il a fallu anticiper dès cette étape les épaisseurs de terre à décaisser pour assurer la bonne mise à niveau des différents revêtements de sol », précise Francis Isserte, dirigeant de la PME familiale.

Réemploi des matériaux

Après dépose et nettoyage, certains matériaux de sol ont pu être réemployés, comme les tomettes dans les chambres, ou un vieux plancher bois transformé en bardage intérieur. Les briques foraines ont été entièrement mises à nu, sablées et rejointoyées pour être laissées apparentes, sauf sur les murs périphériques, qui ont été isolés et doublés en plâtre. Joints et enduits ont été réalisés à la chaux pour assurer la perspirance des parois.

Création de nouvelles baies

Deux façades ont été percées pour créer de larges baies qui apportent lumière et soleil à la nouvelle cuisine : elles ont été encadrées avec deux poteaux en briques issues de la déconstruction, sur lesquels viennent s’appuyer des doubles IPN. Certaines briques foraines ont été revalorisées en briquettes de parement, sur des cloisons nouvellement créées. Au plafond, la quasi-intégralité des poutres et des chevrons a pu être conservée, après ponçage et remise à niveau.

Entreprise : SARL Isserte

Siège : Saint-Sauveur (Haute-Garonne)

Création : 2007

Dirigeant : Francis Isserte

Effectifs : 6 personnes

Activités : gros œuvre, isolation, maçonnerie, plâtrerie