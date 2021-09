Académie des beaux-arts : Bernard Desmoulin reçu sous la Coupole

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer Bernard Desmoulin Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Habit vert sur le dos et épée en main, l’architecte parisien a solennellement et sobrement fait son entrée en tant qu’académicien à l’Institut de France.

Utile et futile. Ces deux adjectifs sont gravés sur la lame de l’épée de l’académicien Bernard Desmoulin, installé le 29 septembre 2021 sous la Coupole du palais de l’Institut de France à Paris (VIe). L’architecte a été élu membre de l’Académie des beaux-arts le 14 novembre 2018 au fauteuil de son confrère Yves Boiret, mais il n’avait pas pu endosser l’habit vert comme initialement prévu l’an dernier à cause du Covid. Son costume noir brodé de rameaux d’olivier se veut aussi sobre que son langage architectural.

Lors du discours d’installation (*), l’architecte et académicien Aymeric Zublena a déclaré : « Bernard Desmoulin, votre œuvre n’est pas celle des bâtisseurs de machines arrogantes, vous prônez une attitude nuancée et assignez à vos projets d’apaiser les lieux où vous intervenez. » L’intéressé lui a répondu en expliquant sa vision du métier : « Se frotter à la réalité, gérer la complexité pour trouver la simplicité, rechercher l’évidence ou l’insolite, parfois l’émotion, apparente cette activité à un jeu. J’ai pris tout cela très au sérieux, dans la recherche continue d’un plaisir préservant l’étonnement du voyageur qui fuit sa modernité quotidienne. »

L’épée de Bernard Desmoulin, dessinée de sa main et sculptée par Marc Gassier, mesure 82 cm. Une longueur plus courte qu’à l’accoutumée, signe de sa modestie. L’architecte a choisi d’y assembler les matières mises en œuvre dans ses bâtiments : acier, aluminium cuivré, bois, cuivre, laiton et céramique. Le dessin de la garde et du pommeau reprennent des éléments caractéristiques de son tout premier projet, la nécropole de Fréjus, inaugurée en 1993, ainsi que du pavillon d’accueil du musée de Cluny, livré en 2018 à Paris (Ve). Le maître d’œuvre, qui avait été lauréat de l’Equerre d’argent en 2009 pour le conservatoire Léo-Delibes à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), assume dans cet objet ses références contradictoires : « le jansénisme et le baroque, l’austérité et l’excès ».

(*) Retrouver l’intégralité de la cérémonie en vidéo en cliquant ici.

