À Toulouse, une toiture isolée avec des fibres naturelles

À l’occasion d’une rénovation de toiture en agglomération toulousaine, l’entreprise Les Couvreurs occitans a réalisé une isolation par l’extérieur avec un isolant biosourcé, mélange de chanvre, lin et coton.

1/6 Toiture © Les Couvreurs occitans Les Couvreurs occitans réalisent beaucoup de rénovations de toiture sur des maisons construites dans les années 80, où les isolants ont été dégradés par le temps mais aussi par les nuisibles. Close Lightbox 2/6 La dépose des tuiles © Les Couvreurs occitans Le chantier commence par la dépose des tuiles, qui a ici dévoilé une ancienne laine minérale très dégradée. Close Lightbox 3/6 Les chevrons © Les Couvreurs occitans L’isolation de la toiture se fait par l’extérieur, au contact du doublage plâtre. Sur ce chantier, les équipes ont pu s’appuyer sur les chevrons existants, en bon état. Close Lightbox 4/6 Le pare-vapeur © Les Couvreurs occitans L’isolation par l’extérieur impose de positionner le pare-vapeur au plus près des éléments de toiture, pour éliminer les risques de condensation. Par ailleurs, le mélange chanvre-lin-coton présente une faible résistance à la diffusion de la vapeur d’eau, qui contribue à réguler l’hygrométrie à l’intérieur du logement. Close Lightbox 5/6 L'isolant © Les Couvreurs occitans Outre ses qualités environnementales, l’isolant en mélange chanvre-lin-coton offre des avantages de mise en œuvre, dont la possibilité de mettre les panneaux souples en pression, ce qui facilite les découpes tout en optimisant l’étanchéité à l’air. Close Lightbox 6/6 Les contre-chevrons © Les Couvreurs occitans Une fois l’isolation réalisée, la mise en œuvre de contre-chevrons renforce la solidité de l’ouvrage en créant une liaison avec la charpente d’origine. C’est aussi l’occasion de créer une lame d’air sous les tuiles, qui contribue au confort d’été de la maison. Close Lightbox

Dans ce pavillon de l'agglomération toulousaine, la réfection de la toiture et de son isolation s’imposaient. « Nous réalisons beaucoup de rénovations sur des maisons construites dans les années 80 : les panneaux de laine minérale ont été dégradés par le temps mais aussi par les nuisibles qui ont niché. Pour redonner du confort thermique sans réduire les hauteurs sous plafond, nous privilégions le recours à l’isolation par l’extérieur, ou sarking », indique Laurent Aubel, dirigeant fondateur de l’entreprise Les Couvreurs occitans.

Ce chantier a concerné au total 130 m² de couverture. Pour l’isolant, le choix s’est porté sur les panneaux Biofib’Trio de Cavac, malgré un prix environ 20 % plus élevé que les laines minérales. « Nos clients acceptent ce surcoût quand on leur présente les qualités environnementales et sanitaires du produit, surtout quand il s’agit de familles avec jeunes enfants, pointe l’entrepreneur. Depuis cinq ans, nous privilégions les isolants à base de chanvre, qui aujourd’hui pèsent 60 % de notre activité en sarking. »

Cette famille de biosourcés présente aussi des avantages sur la mise en œuvre, avec une quasi absence de poussières, un toucher agréable et une marge de manœuvre sur la découpe. « Avec les produits rigides comme la fibre de bois, les panneaux doivent être ajustés précisément pour s’insérer entre les chevrons et éviter les ponts thermiques. Avec les isolants à base de chanvre, nous pouvons couper plus large pour mettre l’isolant en pression et assurer une parfaite étanchéité à l’air : c’est un facteur de qualité mais aussi un gain de temps », détaille le dirigeant, qui insiste sur deux autres qualités des produits : leur excellent déphasage thermique et acoustique, et leur capacité à repousser les rongeurs.

Entreprise : Les Couvreurs Occitans

Siège : Toulouse (Haute-Garonne)

Création : 2012

Dirigeant : Laurent Aubel

Effectif : 25 compagnons

Activités : charpente, couverture, zinguerie, isolation.

Photos : MONA_Biosourcé_Aubel / Crédit Les Couvreurs Occitans