À Toulouse, un appartement rénové avec des matériaux issus du réemploi

Pour la rénovation de cet appartement toulousain, l’entreprise 3.14 Conception a fait rimer décoration avec réutilisation. Carrelage, peinture, menuiseries intérieures : la plupart des matériaux mis en œuvre sont issus du réemploi.

1/7 Chantier vue générale © Hellen Belou La rénovation de cet appartement a été l’occasion de revoir totalement le plan, avec la fusion de la cuisine et des deux chambres en une grande pièce de vie, ainsi que la création d’une mezzanine après ouverture des combles perdus. Close Lightbox 2/7 Dépose © Hellen Belou Le plancher d’origine caché sous le lino a été récupéré, et les solives qui portaient l’ancien plafond conservées. Close Lightbox 3/7 Mezzanine © Hellen Belou Pour la structure de la mezzanine, les solives existantes ont été renforcées par une poutre et des poteaux issus d’un chantier de démolition proche. Au fond, la baie a été spécialement créée aux dimensions d’une fenêtre récupérée auprès d’un artisan partenaire : fabriquée au mauvais format, elle était destinée à la benne. Close Lightbox 4/7 Récupération © Hellen Bellou Sur ce chantier, la peinture ainsi que l’ensemble des carrelages et des faïences de la cuisine sont issus du réemploi. Les éléments neufs y sont rares : il s’agit principalement du plancher de la mezzanine, de l’isolant mince et du doublage en plaques de plâtre. Close Lightbox 5/7 Salle de bains © Hellen Belou Qu’il s’agisse des cloisons, fabriquées avec des panneaux précédemment utilisés pour une exposition, ou des carrelages, fournis par Maison Carrelle, plate-forme spécialisée en réemploi de carrelage, la salle de bains est elle aussi réalisée avec des matériaux de réemploi. Close Lightbox 6/7 L'atelier © Hellen Belou Forte de six compagnons, l’équipe de 3.14 Conception réalise en interne ses études ainsi que le travail du bois (panneaux, bois massif) dans son atelier toulousain. Close Lightbox 7/7 Dirigeants © 3.14 Conception Quentin Deloire et Hellen Belou, dirigeants de 3.14 Conception Close Lightbox

Deux ans après sa création, la société 3.14 Conception multiplie les chantiers d’ameublement et de décoration réalisés avec des matériaux de réemploi. Respectivement charpentier et ingénieur, Quentin Deloire et Hellen Belou ont associé leurs savoir-faire pour proposer à leurs clients (à 60 % professionnels) des projets clés en main inscrits dans l’économie circulaire. « Nous privilégions le réemploi des matériaux in situ ou, à défaut, issus de chantiers de démolition proches. Cela implique de travailler en amont avec les maîtres d’ouvrage, pour identifier les produits ou équipements qui pourraient être remis en œuvre », explique Hellen Belou.

Lors de la rénovation de cet appartement toulousain, 3.14 Conception a eu la bonne surprise de découvrir un plancher en bois massif caché sous le lino, et de pouvoir exploiter les solives des combles perdus. Des poteaux et une poutre déposés sur un chantier proche ont complété la structure de la nouvelle mezzanine, dont seul le plancher est neuf. L’aménagement inclut aussi la création d’une nouvelle salle de bains, dont les cloisons ont été réalisées avec des bois d’une scénographie de musée. Même les éléments les plus techniques sont issus de l’économie circulaire : le radiateur trouvé sur un site de déstockage, et la baie coulissante, promise à la benne suite à une erreur du fabricant pour un autre chantier.

Les équipes ont pu s’appuyer sur des partenaires locaux réguliers. La société Maison Carrelle a proposé des faïences et des carrelages issus des invendus de négoces, et Circouleur ses peintures fabriquées à partir de stocks inutilisés. « Il faut apprendre à jouer avec un panel de teintes ou de décors plus limité, mais suffisant pour la majorité des chantiers. Ces prochaines années, l’offre devrait s’enrichir avec l’arrivée de nouvelles plates-formes de vente spécialisées en réemploi », se félicite Hellen Belou. Le cas de Toulouse est emblématique : l’économie circulaire y est boostée par le projet européen Life Waste 2 Build, qui prévoit la réalisation d’une soixantaine de chantiers exploitant des produits et équipements de seconde main.

Entreprise : 3.14 Conception

Siège : Toulouse (Haute-Garonne)

Création : 2020

Dirigeant : Quentin Deloire et Hellen Belou

Effectifs : 6 personnes

Activités : aménagement intérieur, rénovation, ameublement