A Toulouse, Bouygues et Vinci choisis pour construire la nouvelle avenue de Lyon

A quelques jours du Mipim, Toulouse Métropole et la SPL Europolia, pilote de l’aménagement de Grand Matabiau, ont dévoilé le groupement lauréat et les esquisses de la future avenue de Lyon, attendue en 2026. Au programme : logements, commerces et services, répartis dans cinq îlots mixtes totalisant 19 500 m2 SP.