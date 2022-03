A Paris XVIIe, l’Ovalie soigne son siège

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Réalisations Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

La Ligue nationale de rugby (LNR) a confié à l’architecte Vincent Eschalier la restructuration de ses nouveaux locaux parisiens…

1/5 Façade principale © Axel Dahl Rue Descombes, à Paris XVIIe, l’immeuble rénové de la Ligue nationale de rugby affiche une sobriété de bon aloi. Close Lightbox 2/5 Hall © Axel Dahl L’accueil en rez-de-chaussée, cosy et confortable, pour accueillir toutes sortes d’événements festifs, sous les auspices du Bouclier de Brennus qui y est exposé. Close Lightbox 3/5 Bureaux © Axel Dahl Sous combles et sur patio intérieur, des espaces de travail lumineux et au calme. Close Lightbox 4/5 Structure © Axel Dahl La «structure Eiffel» d’origine a été préservée et mise en valeur. Close Lightbox 5/5 Patio © Axel Dahl Vue, depuis le fond de la parcelle, vers l’immeuble sur rue et le patio avec ses deux niveaux de terrasses. Close Lightbox

Dans une petite rue proche de la Porte de Champerret, la Ligue nationale de rugby s’est installée dans un ancien immeuble industriel de la fin du XIXe siècle repensé par l’architecte Vincent Eschalier, lui-même mordu de ballon ovale, et qui n’en est pas à son premier essai... A la fois siège social et lieu de rencontres pour tout «l’éco-système» du rugby, l’ensemble se veut vitrine de ce «sport de voyous, joué par des gentlemen».

La parcelle accueille trois volumes différents, conçus par l’architecte Louis Holt en 1895 : un bâtiment sur rue en R+3 avec sous-sol, seul volume visible depuis la rue ; un bâtiment sur cour en R+2 et un entresol ; un bâtiment en fond de cour en R+2. Les trois volumes s’articulent autour d’un patio en R+1 avec jardin. La transformation majeure apportée par le projet se situe au centre de la parcelle avec la création d’un nouveau patio en décaissement de la cour. Cette nouvelle ouverture, végétalisée, devient le cœur du projet et apporte clarté et transparence à l'ensemble. De cette manière, une communication s’établit entre les différents niveaux du bâtiment par un lien visuel constant et transforme le rez-de-chaussée en lieu de vie principal. La partie restante de la cour est transformée en terrasse privative, accessible depuis les bureaux du R+1 et donnant sur le cœur d’îlot. L’entresol reçoit des espaces plus intimistes, salles de réunion, isoloirs et salle de repos.

La volumétrie des bâtiments en début et en fond de cour est préservée afin de ne pas impacter l’architecture du site. La modification des volumes concerne uniquement le bâtiment en cœur d’ilot et n’est pas visible depuis la rue. Les locaux techniques sont, quant à eux, regroupés dans le bâtiment en fond de parcelle, en R+2. In fine, le rez-de-chaussée remplit une fonction d’accueil et de représentation, avec l’original du fameux Bouclier de Brennus exposé en majesté. Son accessibilité permet de recevoir facilement les utilisateurs (collaborateurs, partenaires, publics) et sa configuration autorise à y héberger différents types d’événements. En fond de parcelle, la salle du Conseil peut accueillir jusqu’à 50 personnes. En étages prennent place les différents espaces de travail : bureau de la direction, secrétariat général, communication, marketing, service juridique, salles de réunion, etc.