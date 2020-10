A Paris XVe, deux maisons siamoises

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer Paris Supprimer Isover Supprimer Saint-Gobain Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Les agences SML et Next Architectes ont uni leurs forces pour mener à bien ce projet d’habitation privée sur une parcelle étroite et profonde du - déjà très dense - XVe arrondissement parisien...

Le foncier, on le sait, n’est pas extensible ad libitum. Mais il en fallait plus pour décourager les deux agences SML et Next [...]