Trois immeubles parisiens se muent en un hôtel de luxe

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer Paris Supprimer Restructuration Supprimer Soutènement Supprimer Eiffage Construction Supprimer Valider Valider

Réalisée en site contraint, la restructuration lourde de la parcelle parisienne située à proximité de l’Opéra dans le IIe arrondissement a imposé la mise en œuvre d’ouvrages provisoires pour démolir, conserver et reconstruire dans le même temps.

1/5 Façade classée et parapluie © Thierry Favatier Sur le boulevard des Capucines, la façade représentative de l’art décoratif avec ses marbres, ses châssis bleu canard et ses montants en cuivre, est classée aux monuments historiques. De la même manière qu’un escalier monumental à la Chambord avec deux volets, et deux cabines d’ascenseur en bois et laiton remises à neuf en atelier qui stagneront au rez-de-chaussée. Pour leur conservation, la façade a été nettoyée et reprise. « Le centre du bâtiment a été évidé et la couverture entièrement refaite. Ce qui a imposé la mise en œuvre d’un échafaudage parapluie en toiture afin d'assurer l’étanchéité provisoire au-dessus du magasin toujours en service », explique Paul Vanbergue, ingénieur travaux principal en charge du gros œuvre chez Pradeau Morin. Close Lightbox 2/5 Soutènement de façade et de toiture © Thierry Favatier « Nous devions démolir les murs et planchers qui soutenaient la façade du 20 rue Daunou, tout en conservant celle-ci », décrit Matthias Henry, ingénieur travaux principal en charge du gros œuvre chez Pradeau Morin. Son homologue Paul Vanbergue poursuit : « Il a donc fallu maintenir en place la façade de 35 m de haut ainsi que sa toiture. Cette dernière est inclinée de 62 ° au R + 6, puis de 52° du R + 7 au R + 10. » Pour y parvenir, la structure a été moisée à l'aide de liernes, des profilés métalliques placés horizontalement, et les baies étrésillonnées avec des pièces de bois afin d'homogénéiser les descentes de charge sur la façade et d'éviter la création de points faibles. Des butons fixés aux liernes reprennent quant à eux les poussées horizontales. Pour la toiture inclinée, ce sont des poutres treillis de 2,40 m de haut qui ont été installées sur les 17 m de long. Ce dispositif a fait l'objet d'un contrôle particulier par le bureau d'études structure, le charpentier métallique, puis le bureau de contrôle missionné spécifiquement. Au vu de l'exiguïté du site, les éléments sont arrivés par tronçons dès avril 2018. « Une trémie d'accès a été créée au travers des planchers existants. Un treuil permettait de monter les fers, qui étaient ensuite installés à l'aide de palans accrochés au plafond », raconte Matthias Henry. Une fois les éléments en place, la démolition des planchers a pu démarrer en juin 2018 à partir du R + 10 pour s'achever en décembre de la même année. Close Lightbox 3/5 Soutènement de cheminées © Thierry Favatier Autres difficultés, les cheminées, qui appartiennent au patrimoine des toitures parisiennes, devaient être conservées, et ceux malgré les démolitions des murs sur lesquelles elles reposent. Pour ce faire, l’une d’entre elle a dû être suspendue en place. « Une fois étayée en tête, les murs en dessous ont été démolis. Seuls un poteau de béton sur toute la hauteur été conservé en phase provisoire avant que ne soit entamée la reconstruction neuve », explique Lucie Poignant, ingénieur travaux gros œuvre. Close Lightbox 4/5 Poteaux treillis © Thierry Favatier L’un des murs mitoyens à deux des bâtiments concernés par la restructuration, devaient lui aussi être conservé, en dépit des démolitions de plancher. « Pour ce faire, des poutres moisantes et deux poteaux treillis de 15 m de haut par 2,5 x 2 m permettent de le maintenir le mur à la verticale du R+4 au R+9 », explique Matthias Henry. Ces derniers reposent sur des poutres HEA-300 installées sur le haut de la façade de la cour intérieure dont les baies sont étrésillonnées. Close Lightbox 5/5 Espace logistique © Thierry Favatier Pour évacuer les 5000 m3 de gravats et livrer les matériaux, aucun espace logistique n’était disponible au sol. « Nous devions donc rentrer les camions dans l’enceinte du bâtiment. Seulement, la structure du plancher existant était insuffisante pour reprendre le poids des bennes », indique Lucie Poignant. Il a donc fallu installer dessous deux tours d’étaiement métallique prenant appuis sur les poteaux existants pour reprendre les charges. Elles descendaient ainsi au quatrième sous-sol. Ce qui a aussi permis d’optimiser les délais de démolition / reconstruction de cette partie et de sa superstructure en top and down, afin d’accueillir les batteries d’ascenseur. « Cette stratégie nous a permis de gagner deux à trois mois de travaux », assure Lucie Poignant. Close Lightbox

Sur le même sujet Ouvrages provisoires - Un chantier dans le chantier

En plein cœur de la capitale, à l’angle du boulevard des Capucines et de la rue Daunou (IIe arrondissement), trois bâtiments mitoyens font l’objet d’une restructuration lourde pour être reconvertis en un hôtel de luxe signé de l’agence B&B Architectes. En lieu et place des anciens bureaux et logements, 130 chambres, 18 suites et une suite présidentielle, un bar restaurant de 140 couverts, un spa fitness avec piscine en sous-sol, un centre de conférence, une salle événementielle, un roof top et 49 places de parking se répartiront sur neuf niveaux et 12 000 m² de planchers.

Sur ce site urbain dense, où l’espace au sol manquait, les travaux ont été marqués par la nécessaire conservation d’éléments patrimoniaux alors que le projet imposait une restructuration complète. Les travaux ont démarré en avril 2018, notamment par la pose des structures métalliques provisoires de soutènement. Entre démolition et reconstruction, le gros œuvre s’est achevé en septembre 2019 au terme de 15 mois de travaux. La livraison de l’établissement avec toutes ses prestations luxueuses devrait avoir lieu en ce début d’année 2021.

Les travaux en chiffres :

5 500 m² de planchers démolis et reconstruits

4680 m3 de gravats

3 300 m3 de béton

32 tonnes d’aciers

68 000 h de main d’œuvre