A Paris, la Bourse de commerce ouvre son cercle serein

A partir de ce samedi 22 mai, le monument circulaire devient officiellement l’écrin parisien de la collection d’art contemporain de l'homme d’affaires François Pinault. Le public découvrira alors, chef-d’œuvre parmi les chefs-d’œuvre, le cylindre de béton imaginé par l’architecte japonais Tadao Ando. Un anneau qui crée une agora paisible au cœur du bâtiment.

Enfin. On peut le dire sans doute pour toutes les réouvertures de lieux culturels qui vont intervenir ce 19 mai et pour toutes ces œuvres que le public pourra à nouveau admirer.

"Enfin", c’est peut-être plus vrai encore pour l’inauguration de la Bourse de commerce, au centre de la capitale. A partir de ce samedi 22 mai, ce bâtiment historique, qui fut autrefois une halle aux blés avant de devenir, à la fin du XIXe siècle, le haut lieu des transactions marchandes, deviendra officiellement l’adresse parisienne de la Pinault Collection.

Patience

Car il aura dû s’armer de patience avant de pouvoir accéder aux œuvres d’art contemporain tirées de l’immense ensemble constitué par l’homme d’affaires breton François Pinault depuis un demi-siècle.

En raison de la pandémie mondiale, l’ouverture de la Bourse de commerce a été repoussée de plusieurs mois. Mais l’attente du public français a été plus longue encore, depuis le rendez-vous manqué de l’île Seguin, à Boulogne (Hauts-de-Seine) en 2005.

François Pinault rêvait d’installer là sa fondation, avait choisi le projet de l’architecte japonais Tadao Ando pour l’abriter, puis avait jeté l’éponge devant les difficultés et était parti exposer ses richesses à Venise, en Italie, au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana.

Mais «je caressais le rêve de revenir à Paris», confiait le collectionneur, à l’antenne de «France Inter» le 18 mai. Il n’a donc pas hésité quand la maire Anne Hidalgo lui a proposé de prendre ses quartiers dans le bâtiment qui abritait, il y a peu encore, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP).

Comme pour le projet de Boulogne et ses implantations vénitiennes, François Pinault a fait appel à Tadao Ando. Cet architecte de légende, ancien boxeur et concepteur autodidacte, qui aurait voulu rencontré Le Corbusier et a en admiration le Panthéon de Rome, est donc venu visiter la Bourse de commerce. «Quand il est entré dans ce bâtiment rond comme le Panthéon, il en avait les larmes aux yeux», a raconté son commanditaire.

