A Paris, l'avenue de la Grande-Armée à la recherche de son lustre perdu

L’autoroute urbaine qu’est devenue l’avenue qui relie la place de l'Etoile à la porte Maillot, s’imagine un destin plus vert et sémillant. C’est en tout cas ce que propose le Comité Grande Armée, qui est à l’initiative d’une proposition mise en musique par l’agence PCA-Stream de Philippe Chiambaretta. Au programme, faire renaître la promenade plantée historique, reconnecter l’avenue et le bois de Boulogne et créer un « temple des nouvelles mobilités ».