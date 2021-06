A Orly, Demathieu Bard dévoile les dessous de la ligne 14

Lancés en septembre 2018, les chantiers de la station de métro des lignes 14 et 18 et du nouveau parking en silo (10 niveaux, 2 100 places) au cœur de la zone aéroportuaire d’Orly sont à 50 % des opérations de gros œuvre et dans les délais. Le parking doit être livré en juin 2022 et la gare en décembre 2022 pour une ouverture de l’exploitation de la ligne 14 début 2024, avant l’ouverture des Jeux olympiques.