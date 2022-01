À Nice, les sols d’Air Promenade habillés avec du béton décoratif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Béton décoratif Supprimer Artisan béton Supprimer Béton Supprimer Lafarge Supprimer Nice Supprimer France Supprimer Valider Valider

Au nouveau centre d’affaires Air Promenade, face à l’aéroport de Nice, FTPM a réalisé deux sols en béton décoratif, l’un imprimé, l’autre strié. Avec des exigences qui ont amené l’entreprise à imaginer des solutions nouvelles.

1/4 Des dalles préfabriquées Réalisées sur mesure par Lafarge, des dalles de béton imprimé de 80 x 80 cm et de 40 x 80 cm viennent revêtir le parvis du nouveau complexe Air Promenade. Close Lightbox 2/4 Un béton rainuré Sur la rampe d’accès au parking, l’équipe de Romain Fantin a mis en œuvre le béton Artévia Empreinte de Lafarge, puis a appliqué une lisseuse rainurée sur la surface fraîche, qui lui confère une esthétique particulière. Close Lightbox 3/4 Une rampe originale Cet accès au parking allie les atouts esthétiques d’un sol décoratif et une haute résistance au passage de véhicules. Close Lightbox 4/4 Un ouvrage délicat Alors que l’entreprise peut couler en moyenne 200 m² de béton par jour, elle ne peut réaliser que 50 m² de sol en béton décoratif en une journée. Close Lightbox

À l’entrée de la promenade des Anglais se construit un complexe de 10 000 m² de bureaux, commerces, logements et hôtel. La société FTPM est intervenue pour réaliser le béton imprimé du parvis et le béton strié de la rampe d’accès au parking. Dirigée par Romain Fantin, l’entreprise s’est lancée dans les bétons décoratifs en 2018 : « Nous avons été formés par Lafarge. Puis j’ai détaché une partie de mon équipe motivée par le projet, et nous avons réalisé des essais. »

Sur le parvis, l’entreprise a utilisé la solution de béton imprimé Lafarge préfabriquée sur mesure, avec des éléments de 80 x 80 cm et 40 x 80 cm. « Une des difficultés a été de s’adapter à la surface, précise Romain Fantin. On imprime des carrés et des rectangles, le calepinage doit être précis pour partir d’un côté et arriver parfaitement à l’autre. »

Mais le principal défi a consisté à réaliser la rampe d’accès au parking : « L’architecte et le maître d’œuvre cherchaient un béton à la fois décoratif et résistant pour le passage des véhicules. Nous avons mis en œuvre un béton spécialement conçu pour l’empreinte, avec une granulométrie précise, sur lequel nous avons appliqué une lisseuse rainurée. » Selon Romain Fantin, il s’agit d’une technique innovante, qui a nécessité un travail en amont avec Lafarge et plusieurs essais, notamment pour affiner cette granulométrie du béton. « Ce procédé offre un aspect plus esthétique que les dalles béton, il pourrait intéresser les particuliers », conclut le chef d’entreprise.

Entreprise : FTPM

Président : Romain Fantin

Lieu : Drap (Alpes-Maritimes)

Création : 2000, rachat en 2017

Effectif : 28 salariés

Activité : maçonnerie, béton, béton décoratif, mobilier et signalisation verticale