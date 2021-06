A Nice, le quartier du Ray termine sa mue

Ce 23 juin, sur les hauteurs de Nice, Vinci Immobilier a inauguré le programme immobilier du Ray imaginé suite à une consultation de la Ville pour céder un hectare de foncier. Construits en lieu et place du parking de l’ancien stade du Ray, les 350 logements posés sur un supermarché semi-enterré et deux niveaux de parking souterrain occupent un îlot conçu par l’architecte Edouard François et le paysagiste Jean-Frédéric Gay. Largement végétalisé, il est le prolongement d’un parc public livré un an plus tôt.