A Nice, le duo Carrilho da Graça/Chemetoff pressenti pour piloter l’aménagement du prolongement de la promenade du Paillon

D’après nos informations, le groupement conduit par l’agence portugaise Carrilho da Graça (avec Alexandre Chemetoff & Associés) serait le lauréat du concours restreint de maîtrise d’œuvre organisé pour prolonger vers le nord la promenade du Paillon au centre de Nice (Alpes-Maritimes). L’aménagement, qui représente un linéaire d’un kilomètre et une surface de huit hectares environ, s’inscrit dans un projet plus vaste de reconfiguration comprenant notamment la démolition de l’Acropolis et la réhabilitation complète d’un ensemble abritant le Musée d’art contemporain et d’art moderne (Mamac) et la bibliothèque Louis-Nucéra.