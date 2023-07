A Marseille, le chantier de reconstruction de la prison des Baumettes à mi-parcours

Mandataire du groupement de conception-réalisation de la troisième et dernière extension de la prison des Baumettes à Marseille, Eiffage Construction a réalisé 90 % du gros œuvre et débuté les corps d’état secondaires. La reconstruction de « Baumettes 3 », qui a démarré au second semestre 2022 après la démolition du bâti historique, s’achèvera en 2025.