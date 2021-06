A Marseille, la délicate modernisation de la station de métro Saint-Charles bat son plein

A Marseille, Razel-Bec et Bec Construction ont démarré l’emblématique opération d’extension et de modernisation de la station de métro Saint-Charles sous la maîtrise d’ouvrage de la RTM. Les filiales du groupe Fayat ont déployé de gros moyens pour réaliser ce chantier souterrain à plus de 10 mètres sous terre qui connaîtra son terme à l’été 2023.