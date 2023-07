A Marseille, Agilis expérimente un revêtement au sol pour traiter les îlots de chaleur

Le 17 juillet, la mairie des 2e et 3e arrondissements de Marseille a inauguré un nouveau revêtement au sol du square Vaudoyer. Appliqué sur 200 m2 par les équipes d’Agilis, il est composé de 80 % de billes de céramique creuses et de 20 % de peinture à base d’eau. Issue de la recherche spatiale, la solution baptisée Climat’Road forme une barrière à l’accumulation de chaleur et de l’humidité.