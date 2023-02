A Lyon, CUT architectures hybride hôtel et auberge de jeunesse

Sur les pentes de la Croix-Rousse, «Pilo» a posé ses bagages dans l’ancien collège François-Truffaut au terme de deux ans de travaux.

160 places sous les garde-corps inclinés de la mezzanine, revêtus de tôle miroir. La terrasse se déploie jusque dans l'ancienne cour de récréation. Un «austère qui se marre». L'ancien bâtiment, raide comme la justice, verse désormais dans la fantaisie… Chic et de bon goût, couleur tabac, dans une sobriété assumée. Comment ne pas voir là un clin d'œil au film homonyme de François Truffaut, sorti en 1978…

A la japonaise, des lits-capsules pour une intimité solidement encadrée.

Lits-capsules, bistrot locavore, espaces communs surprenants… L’agence parisienne CUT architectures (Yann Martin et Benjamin Clarens) signe «Pilo», «un lieu capable de dépoussiérer l’hôtellerie contemporaine», dossier de presse dixit, installé sur les hauteurs du 1er arrondissement de Lyon et ouvert depuis le 3 janvier 2023.

Après deux ans de travaux, l’ancien collège François-Truffaut, un édifice de la fin du XIXe siècle, propose désormais un lieu où «manger, danser, boire, rire, bosser, s’amuser, dormir et recommencer». A savoir 45 chambres et autres dortoirs pour tous les budgets, ainsi qu’un bar-restaurant de 160 places avec vue imprenable sur la basilique de Fourvière.

CUT architectures a décliné en directions de tous les publics - routards, couples, amis, familles ou travailleurs nomades - plus de 200 lits dans différentes configurations de chambres, de la double, standard ou premium, à la familiale, avec mezzanine dédiée aux enfants ; en passant par les dortoirs où des lits-capsules offrent une bulle intimiste.

Liseuses, lits-capsules, bureaux, rideaux, éclairages : tout a été pensé et réalisé par des entreprises locales dans des matériaux chics pour garantir un confort digne d’un hôtel haut de gamme, tout en conservant l’âme d’une auberge de jeunesse accessible. Dans les espaces communs, cuisine partagée, mezzanine chill, salle de séminaires et bar-restaurant jouent sur une palette de matériaux plus sobres.