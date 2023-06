A Londres, table ouverte à la Serpentine Gallery

Avec l’architecte Lina Ghotmeh, le 22e pavillon d’été de la Serpentine Gallery invite le public à célébrer, autour de la table, les valeurs du partage et de la convivialité…

1/5 Le 22e pavillon d'été de la Serpentine Gallery (Londres) © Lina Ghotmeh Architecture. Photo : Iwan Baan, courtesy : Serpentine. Le pavillon d'été de Lina Ghotmeh, dans les jardins de Kensington. 2/5 Toiture plissée © Lina Ghotmeh Architecture. Photo : Iwan Baan, courtesy : Serpentine. Le bâtiment évoque l'architecture vernaculaire des huttes Toguna du peuple Dogon au Mali, en Afrique de l'Ouest. 3/5 A table! © Lina Ghotmeh Architecture. Photo : Iwan Baan, courtesy : Serpentine. Partage et convivialité au menu. 4/5 L'architecte... © Harry Richards for Serpentine 2023 L'architecte Lina Ghotmeh. 5/5 La tombée du jour © Lina Ghotmeh Architecture. Photo : Iwan Baan, courtesy : Serpentine. Un fanal dans le crépuscule du soir...

«A table!». Le concept a au moins l’évidence de la clarté. Imaginé par l'architecte franco-libanaise Lina Ghotmeh, le pavillon d’été de la Serpentine Gallery se veut une invitation au partage et à la convivialité autour de la table. Le petit édifice de 300 mètres carrés, construit avec des matériaux biosourcés et bas carbone, fait écho «au feuillages des arbres et rend hommage à la nature, dans les jardins d’où il émerge».

Démontable, le pavillon pourra facilement être réassemblé pour «vivre au-delà du site de la Serpentine, tout en conservant la mémoire de son sol d’origine» précise Lina Ghotmeh. Ouvert jusqu’en octobre prochain, le pavillon accueille ses visiteurs dans un espace circulaire abrité sous un toit au savant plissé. Enveloppé de panneaux ajourés aux motifs floraux, le bâtiment évoque l’architecture vernaculaire des huttes Toguna du peuple Dogon au Mali, en Afrique de l'Ouest.

L'expérience spatiale s’enrichit d’un paysage sonore créé par le compositeur Tarek Atoui, à partir de ses recherches sur la musique arabe, savante et populaire.