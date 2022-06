A Lausanne, Aires Mateus fusionne deux musées en un

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer Musée Supprimer Suisse Supprimer Valider Valider

L’offre muséale du canton de Vaud, en Suisse, s’étoffe avec la livraison, ce mois-ci d’un double équipement conçu par l’agence portugaise Aires Mateus. Celui-ci regroupe deux établissements dédiés au design et à la photographie.

1/5 2 en 1 © Matthieu Gafsou Le bâtiment signé Aires Mateus réunit le Mudac (Musée cantonal de design et d’art appliqués contemporains) et Photo Elysée. Close Lightbox 2/5 Ancien site ferroviaire © Matthieu Gafsou L’équipement culturel se trouve dans le prolongement du Musée cantonal des Beaux-Arts (à gauche de l’image), un long monolithe gris conçu par l’agence barcelonaise Barozzi Veiga et ouvert en 2019. Il vient enrichir l’offre de la Plateforme 10, le nouveau quartier des arts de Lausanne. Le nom Plateforme 10 fait référence au passé ferroviaire du site, autrefois halle de réparation des locomotives. Une sculpture monumentale en forme de locomotive, appelée « La Crocodile », évoque d’ailleurs cette mémoire. Elle est signée Olivier Mosset et Xavier Veilhan. Close Lightbox 3/5 Hall commun © Matthieu Gafsou Le hall d’accueil réunit les espaces communs aux deux musées : billetterie, boutique-librairie et café. Close Lightbox 4/5 Esplanade © Matthieu Gafsou Sur le côté de l’esplanade ouverte à la mobilité douce, une série d’arcades accueille un restaurant et des espaces d’expositions. Close Lightbox 5/5 Bibliothèque © Matthieu Gafsou La bibliothèque de Photo Elysée donne sur un patio semi-enterré, offrant une vue sur le Musée des Beaux-Arts. Close Lightbox

Un imposant cube en béton immaculé strié d’une fine ouverture de verre s’est posé dans le sillage de la gare de Lausanne (Suisse). Cette architecture à l’élégance minimaliste est signée de l’agence portugaise Aires Mateus. Elle réunit deux musées en un, dédiés respectivement au design et à la photographie. Le public pourra découvrir ce nouvel ensemble de 14 400 m² lors du week-end d’ouverture prévu les 18 et 19 juin prochains.

Le canton de Vaud, maître d’ouvrage de l’opération, avait lancé en 2015 un concours pour accueillir les collections du Musée cantonal de design et d’art appliqués contemporains (Mudac) et celles de Photo Elysée. Le projet réalisé présente un vaste hall d’entrée, évoquant un peu une caverne, organisé autour de trois piliers porteurs. Le visiteur y trouve un accueil, une boutique-librairie et un café. Un escalier central mène aux espaces d’expositions de Photo Elysée, situés en rez-de-cour, puis à ceux du Mudac, au premier étage.

Lumière et température contrôlées

Les contraintes fonctionnelles diamétralement opposées des deux musées, notamment en matière de luminosité, ont guidés l’architecte dans l’organisation de l’espace. « Le Mudac ayant besoin de beaucoup de lumière, la partie supérieure du bâtiment lui a été réservée, avec un toit translucide », explique Manuel Aires Mateus. Les collections de Photo Elysée, nécessitant un éclairage beaucoup plus contrôlé, ont été placées dans le socle autour de patios.

Le musée dispose d’un vaste plateau de 1400 m² comprenant des espaces d’expositions temporaires et permanentes, des salles de médiation et un laboratoire numérique. En sous-sol, trois réserves aux températures distinctes accueillent les collections d’images : 6 °C pour les négatifs souples, 10 °C pour les tirages en couleurs et 17 °C pour les tirages monochromes.

Le Mudac bénéficie de 1500 m² pour ses expositions temporaires ou semi-permanentes, avec un espace de médiation en son centre. Enfin, une aile entourant le bâtiment principal est réservée à l’administration des deux institutions. Une esplanade, animée par des restaurants logés sous des arcades, longe l’équipement culturel. Elle vise à offrir aux Lausannois un nouvel espace public pour se retrouver.