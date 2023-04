A Chartres, un bâtiment démonstrateur de 37 logements, bas carbone et en circuit court

Le promoteur Pierres & Territoires Eure-et-Loir s’est associé au Cerib et à la Fédération de l’industrie du béton pour mettre en œuvre le programme Olympi, une opération pilote qui défend une démarche d’économie circulaire et associe le BIM, le béton bas carbone, la préfabrication et le réemploi.

A proximité des voies de chemin de fer et de la gare de Chartres (Eure-et-Loir), la résidence Olympi, rue Parmentier, est en train de voir le jour sur un terrain où s’élevaient autrefois deux pavillons qui ont été détruits. Sous des allures classiques - 37 logements du T2 au T5 en accession à la propriété - cette opération est un projet pilote, porté par le promoteur Pierres & Territoires Eure-et-Loir, maître d’ouvrage, avec le soutien et l’accompagnement du Cerib et de la Fédération de l’industrie du béton. Objectif, montrer qu’on peut construire plus durable et sans surcoût en combinant les bonnes pratiques.

Le programme, d’une surface habitable de 2,215 m2, a innové dès la phase de conception grâce à la maquette numérique. Inscrit au plan BIM 2022, « il est le premier à avoir permis de proposer, en phase d’appel d’offres, un dossier de consultation des entreprises numérique BIM adapté aux TPE et PME », précise Fabio Mastroianni, président de CL Impulse qui a assuré l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Recyclage des matériaux

Pour être au plus près des besoins des entreprises, sa mise au point s’est appuyée sur plus de 20 heures d’interviews filmées avec des TPE-PME. Les candidats ont ensuite pu exploiter les maquettes BIM pour réaliser leurs études de prix au plus juste et répondre aux consultations, qui ont eu lieu en 20 lots séparées en décembre 2020.

Le chantier a démarré en février 2022 par une phase de déconstruction. Les 500 tonnes de béton récupérées lors de la démolition des deux maisons présentes sur la parcelle ont été recyclés à 100 % par Granudem, une plate-forme locale spécialisée dans le stockage des matériaux issus de la démolition.

Une bonne partie du gisement a été directement réutilisée sur le chantier. Les gravats ont été intégrés sous forme de granulats dans le béton des fondations, des voiles contre terre et des dalles de compression qui ont été coulées en place sur les éléments de plancher. Ils ont aussi été introduits dans le béton des prémurs qui ont été fournis par la société Spurgin, dont l’usine est toute proche, à Mignières.

Le gros œuvre, lui, a débuté en septembre. Confié à la société ABT’, basée à Montreuil, il privilégie le recours à des éléments préfabriqués pour, notamment, « limiter le bruit et autres nuisances pour les riverains, ainsi que la pénibilité pour le personnel, et gagner en rapidité », poursuit Fabio Matroianni.

Préfabrication en béton bas carbone

En plus des prémurs, la préfabrication concerne les blocs de maçonnerie, les prédalles, les escaliers, les appuis de fenêtre et les seuils, les dalles de terrasse gravillonnées, les pavés drainants et les bordures et regards. Tous ces éléments sont en solution béton bas carbone. En outre, pour les escaliers hélicoïdaux, choisis pour leur compacité, les granulats utilisés sont des granulats recyclés carbonatés issus du projet de recherche collaborative FastCarb.

Le Cerib, présent auprès des industriels du béton et les intervenants, accompagne la démarche de bout en bout. « Nous avons notamment travaillé sur les cahiers des charges et les solutions techniques », précise Patrick Rougeau, de la division matériaux et économie circulaire. Par ailleurs, une série d’indicateurs a été élaborée pour collecter et suivre les données issues de l’opération afin d’en faire le bilan et de voir si elle est reproductible.

Le chantier en est maintenant à mi-parcours, avec un gros œuvre en voie d’achèvement. Le programme doit être livré au premier trimestre 2024, à un prix au mètre carré de 3 500 euros. Le montant global de l’opération est de 3,45 millions d’euros dont 1,3 millions pour le gros œuvre.