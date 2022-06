A Cannes, Novelty met sur les rails le futur de la friche Ansaldobreda

Le groupe spécialisé dans les prestations techniques pour l’événementiel Novelty-Magnum-Dushow officialise son implantation à Cannes-La Bocca. Sur une friche industrielle et urbaine dite d’Ansaldobreda, il compte ériger sur 5,7 ha un complexe immobilier et économique mixte tourné vers la filière créative et audiovisuelle. Le projet, dont les premiers éléments architecturaux sont attendus pour 2025, a été pensé par l’agence Wilmotte.