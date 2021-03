A Avignon, la métamorphose de l’ancienne prison Sainte-Anne sur de bons rails

A Avignon, le chantier de réhabilitation et de restauration de l’ancienne prison Sainte-Anne est arrivé à mi-parcours. Fin 2022, l’édifice construit en 1870 va accueillir des logements, des services et des commerces. Le point sur une opération confiée par la Ville d’Avignon à un groupement composé de La Compagnie immobilière d’Investissement, l’entreprise Girard et les agences d’architecture Fabre/Speller et Huit et demi.