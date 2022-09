A Anvers, la cure de jouvence du Musée royal des Beaux-Arts

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réalisations Supprimer Belgique Supprimer Musée Supprimer Valider Valider

Entièrement rénové par l’agence néerlandaise Kaan Architecten, l’édifice néo-classique bénéficie d’une aile nouvelle intégrée dans l’enveloppe d’origine. Sa réouverture est prévue le 24 septembre prochain.

1/5 Musée © Karin Borghouts Construit par Jacob Winders et Frans Van Dijk, le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (Belgique), qui a ouvert ses portes en 1890, était fermé pour travaux depuis 2011. Close Lightbox 2/5 Blanc © Karin Borghouts Le choix du blanc pour la nouvelle aile vise à offrir un contrepoint aux salles d’exposition sombres et richement décorées du musée d’origine. Close Lightbox 3/5 Bleu © Karin Borghouts Au sein des nouvelles salles, un cabinet bleu nuit est destiné aux œuvres les plus fragiles de la collection (gravures, dessins, esquisses et petites sculptures) qui bénéficient d’une lumière tamisée. Close Lightbox 4/5 Lanterneaux © Karin Borghouts Outre quatre puits de lumière, une toiture composée de 198 lanterneaux triangulaires diffuse la lumière dans toutes les nouvelles salles. Close Lightbox 5/5 Escalier © Karin Borghouts Avec son dénivelé de 22 mètres, l’escalier « Stairway to heaven » relie le premier au dernier étage de la nouvelle aile. Close Lightbox

Des travaux qui ont duré plus d’une décennie, un budget total de 100 millions d’euros : la rénovation du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (Belgique) fut un chantier d’envergure. Il ouvre ses portes le 24 septembre prochain, avec parmi les 654 œuvres exposées, des chefs d’œuvres signés Rubens, Van Dyck, Fouquet ou James Ensor. Situé au sud du centre-ville, non loin de l’Escaut, le bâtiment d’origine n’a pas été modifié dans son aspect extérieur. Avec sa façade à colonnades surmontées de deux quadriges, c’est un imposant temple de l’art néo-classique qui domine le quartier.

Aile contemporaine

En 2003, l’agence Kaan Architecten, basée à Rotterdam, remporte le concours pour la rénovation complète de l’édifice et l’ajout d’une aile contemporaine. « Au fil des années, de nouvelles fonctionnalités sont apparues et certaines salles d’expositions ont fermées au public pour servir de dépôt, de bureaux ou d’ateliers de restauration, retrace l’architecte Dikkie Scipio. Il nous a fallu mettre fin à ce morcellement afin de retrouver le parcours d’origine. »

Première étape du plan directeur, la construction d’un dépôt interne pour stocker quelque 1300 œuvres dans des conditions optimales, en termes de contrôle climatique, de protection vis-à-vis des poussières et des vibrations. Le chantier de restauration a également comporté une partie importante de désamiantage. D’ingénieuses trappes le long des plinthes pour descendre les tableaux au sous-sol en cas d’incendie ont été restaurées, de même que le décor d’origine, avec sa succession d’imposantes salles, peintes en rouge ou vert olive.

Surface d’exposition augmentée

La nouvelle aile se greffe dans l’ancien bâtiment, en lieu et place de quatre anciens patios. Cette « boîte dans la boîte » a permis d’augmenter de 40% les surfaces d’exposition : dix salles supplémentaires sont désormais dédiées aux collections contemporaines. Elles sont recouvertes d’un blanc immaculé parsemé de quelques touches de marbres ici ou là. « Par cette teinte unique, la nouvelle aile tend à la dématérialisation, en rupture avec le décor d’origine très imposant et puissant », justifie l’architecte.

A ces amples volumes succèdent d’étroits couloirs et de longs escaliers, tel ce spectaculaire « Stairway to Heaven », long d’une centaine de marches et parsemé de néons immaculés. Une façon de privilégier la surprise et « l’expérience du visiteur », qui peut s’avérer un peu éprouvante en fin de parcours.