Zubadan Silence R32, une PAC adaptée aux climats extrêmes

Mitsubishi Electric lance une pompe à chaleur air/eau conçue pour garantir un chauffage dans des conditions extrêmes, jusqu’à -28°C de température extérieure, avec un très faible niveau sonore.

Destinée au neuf comme à la rénovation, la nouvelle pompe à chaleur air/eau Zubadan Silence R32 assure un fonctionnement jusqu’à -28°C extérieur et un maintien de puissance jusqu’à -15°C. Elle peut fournir une température de sortie d’eau jusqu’à 60°C pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS), sans appoint électrique, même avec -7°C extérieur.

Silencieuse

Cette PAC se singularise également par son silence de fonctionnement, avec, pour le modèle 8 kW, une pression acoustique de 42 dB(A) à 1 mètre (soit 28 dB(A) à 5 m), équivalent à une réduction du niveau sonore jusqu’à -13 dB(A) par rapport aux modèles standard du marché. Proposée en version chauffage seul ou chauffage et ECS, elle est déclinée en plusieurs puissances (monophasé et/ou triphasé) de 8, 10, 12 ou 14 kW, avec ballons d’eau chaude de 170, 200 ou 300 l, donc adaptée à diverses surfaces d’habitation.

Connectée

Fonctionnant au gaz R32, elle offre un meilleur rendement saisonnier du chauffage et un impact carbone trois fois moins élevé qu’une PAC au gaz R410A. Son rendement énergétique est élevé, avec un coefficient de performance (COP) de 5,03 en chauffage et de 3,49 en ECS. Dotée d’un suivi des consommations énergétiques par usage, la PAC Zubadan permet une régulation chaud-froid intelligente et auto-adaptative. Sa fonction Wifi, en option, est compatible avec les solutions domotiques.