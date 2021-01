Zones argileuses : un surcoût limité lié aux études de sol, selon l'exécutif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Argile gonflante Supprimer Etudes de sol Supprimer Maison individuelle Supprimer France Supprimer Risques naturels Supprimer Loi Elan Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Valider Valider

Une réponse ministérielle fait le point sur les études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols lors notamment des ventes de terrains constructibles.



"L’aléa retrait-gonflement d’argiles fort ou moyen concerne un cinquième des sols métropolitains et 4 millions de maisons individuelles", selon le Commissariat général au développement durable. Cette déformation progressive du sol survient en situation d’alternance de sécheresse de forte intensité et de période humide et peut provoquer des désordres dans les bâtiments et principalement dans les maisons individuelles.

Dans le cadre des questions orales au gouvernement, la sénatrice Christine Herzog (Moselle -NI) s'interroge sur le classement établi par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) concernant les aléas des communes en la matière. En effet, certaines communes qui étaient classifiées en aléa « faible » sont, depuis 2019, classifiées en aléa « moyen ». En outre, depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2020 d'un arrêté du 22 juillet 2020, des études géotechniques doivent être réalisées dans les zones exposées au risque de retrait-gonflement des argiles, lors des ventes de terrains constructibles et de la conclusion de contrats de construction de maisons. Ce qui génère des coûts supplémentaires...

Par ailleurs, la parlementaire souhaiterait savoir s'il y a un lien entre le refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes classifiées en « aléa faible » et la reconnaissance de cet état pour les communes classifiées en « aléa moyen ou fort ». D'après quelle disposition réglementaire les critères et seuils ont-ils été retenus par la commission interministérielle chargée de la reconnaissance de catastrophe naturelle alors qu'il s'agit de phénomènes climatiques aléatoires ? La secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité apporte des précisions.



Des sinistres mieux anticipés

La réglementation en vigueur depuis le 1er octobre vise à garantir "que les nouvelles maisons seront construites avec des techniques adaptées pour éviter ces sinistres", précise Bérangère Abba. Elle indique qu'une "nouvelle carte nationale de l'exposition au retrait-gonflement des sols argileux a été mise à disposition sur le site www.georisques.gouv.fr dans le courant de l'année 2019 et sert de support à cette nouvelle réglementation".

Son actualisation, menée sur la base d'une évolution des connaissances scientifiques, était nécessaire car l'ancienne carte d'aléas "n'était plus conforme à la sinistralité observée : 41 % des sinistres se situaient dans des zones identifiées par la carte comme relevant de l'aléa faible ou comme non argileuses, entraînant une sous-estimation de l'aléa".



Le nouveau dispositif "s'applique uniquement dans les zones d'exposition moyenne et forte, dans un esprit de proportionnalité et d'efficience de la réglementation".

Pour répondre à la sénatrice, l'exécutif rappelle que depuis le 1er octobre 2020, une étude géotechnique est effectivement exigée lors de la vente d'un terrain, mais uniquement pour des terrains non bâtis et constructibles. Et "il s'agit d'une étude géotechnique de type G1, dont le coût est estimé à 500 euros, et non d'une étude de type G2", plus onéreuse. Cette étude permet "d'intégrer un éventuel surcoût et les suggestions techniques liées à la présence d'argile sur le terrain".



Enfin, "concernant la procédure CatNat, une commune peut être reconnue même si elle est cartographiée en zone d'aléa faible dès lors que les critères géotechniques et météorologiques sont réunis".

