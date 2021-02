Zone d’aménagement concerté du Bas-Clichy : démolition du centre commercial du Chêne Pointu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Démolition Supprimer Valider Valider

Le centre commercial du Chêne Pointu, dans la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Bas-Clichy, fera l’objet d’une démolition d’ici quelques années.

L’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) procédera à la démolition du centre commercial du Chêne Pointu en 2024. Cette démolition s’inscrit dans le cadre du projet de requalification de la ZAC du Bas-Clichy, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). La Banque des Territoires a cédé cette galerie marchande à l’EPFIF fin décembre 2020, pour un montant de 3,1 M€.

Cette cession représente une étape essentielle dans la requalification du quartier, puisqu’elle permettra de répartir le long de la ligne de tramway T4 (allée Maurice Audin) les commerces au pied des futurs immeubles de logements. En attendant cette démolition, l’EPFIF se charge de la gestion du centre. Il accompagnera les commerçants et les ménages à reloger dès cette année afin d’assurer la transition liée à ce vaste projet urbain. Pour rappel, ce dernier prévoit de créer près de 6 500 m² de commerces et d’activités, de nouveaux logements (1 500, en accession, locatif social et intermédiaire), d’équipements sportifs et d’espaces publics.