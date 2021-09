Zolpan présente Bioalkyd, sa nouvelle peinture biosourcée à 97%

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Peinture Supprimer Peinture intérieure Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer Zolpan Supprimer France Supprimer Valider Valider

La peinture Bioalkyd présente une formule inédite, à faible empreinte carbone, à base d’une résine issue d’huile végétale et de la valorisation des résidus agroalimentaires.

Conçue selon les principes de la « chimie verte » afin de réduire au maximum son impact environnemental, la nouvelle peinture Bioalkyd de Zolpan est composée de résine alkyde biosourcée à 97 %. L’approvisionnement en matières premières se fait au plus proche des unités de fabrication.

Disponible en finition mate et velours, elle offre un fort pouvoir couvrant, adapté à tous types de chantiers de rénovation. Son séchage rapide permet un recouvrement de la première couche dans la journée. A faible odeur et application facile, elle est agréable à travailler et d’entretien facile.

Dotée de l’Ecolabel et classée A+ en émissions de COV, elle existe en blanc et en plus de 500 teintes pastel, dont 9 teintes de la palette végétale et aquatique Conscience Nature issue de la collection Infiniment Zolpan 4.