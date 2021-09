Zehnder ouvre une formation certifiante dédiée à la ventilation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer VMC double-flux Supprimer Ventilation Supprimer Formation BTP Supprimer Zehnder Supprimer Essonne Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après avoir obtenu mi-2021 la certification de son cursus de spécialisation en VMC double flux, le Campus Zehnder, centre de formation agréé basé à Evry, lance sa première session sur la ventilation double flux, à partir d’octobre 2021.

Cette première session se déroulera du 4 octobre 2021 au 31 janvier 2022. D’une durée de 60 heures, la formation se compose de 6 blocs de compétences couvrant tous les aspects de la VMC double flux pour les bâtiments résidentiels (individuels et collectifs) et tertiaires :

- trois modules théoriques de 8 heures (introduction à la VMC double flux, contexte réglementaire, dimensionnement et détermination d’une VMC double flux),

- deux modules pratiques de 16 heures (installation, mise en service et maintenance)

- une Action de formation en situation de travail de 4 heures (Asest).

Chaque module fera l’objet d’une validation par un examen. Ce cursus de spécialisation est éligible au Compte personnel de formation (CPF). Il est ouvert aux artisans travaillant déjà dans le secteur ou en reconversion professionnelle et aux personnes souhaitant se spécialiser dans les systèmes de ventilation double flux. Plus d'informations sur le site lecampuszehnder.fr.