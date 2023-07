Zehnder lance une unité double flux spéciale petits logements

Présentée en avant-première sur le salon Interclima 2022, Zehnder ComfoAir Flex est une solution gain de place adaptée aux logements individuels et collectifs (T3 au T5+), en neuf comme en rénovation. Elle se distingue par sa facilité d’intégration et d’installation, son niveau de performances et sa connectivité intégrée.

Format compact et performances certifiées

Ses dimensions compactes, notamment sa faible hauteur de 299 mm (1068 x 868 x 299 mm), facilitent son intégration en faux-plafond, comme dans les couloirs ou salles de bains. Combiné avec le caisson silencieux de distribution d’air Zehnder ComfoWell 320, le système occupe une largeur maximum de 880 mm, tout en disposant de composants de qualité : ventilateurs puissants et silencieux, by-pass modulant, double siphon pour l’évacuation des condensats, filtres F7 de série et préchauffeur intelligent en option.

Avec un débit d’air maximum de 350 m3/h et un renouvellement d’air constant sans perte de chaleur, elle garantit la qualité de l’air intérieur. Ses performances atteignent 87 % de récupération de chaleur selon PHI et 98 % suivant la norme NF-205. De classe énergétique A+, elle garantit des économies d’énergie et contribue aussi au confort d’été avec le principe de récupération de fraîcheur.

Installation facilitée et connectivité

Avec son montage réversible droite/gauche, ses 4 coudes pivotants à 45° et son gabarit de pose intégré, l’appareil s’adapte à toutes les configurations de chantiers. Simple à configurer, il est équipé d’un module Wifi intégré et se pilote via l’application Zehnder ComfoControl. L’appli guide l’installateur à chaque étape pour la mise en service et la maintenance et permet à l’utilisateur de piloter l’appareil, définir des profils de températures, suivre ses performances et sa consommation d’énergie.