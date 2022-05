« ZAN », trois lettres pour guider l'aménagement du territoire des trente prochaines années

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Valider Valider

Les membres de la conférence citoyenne sur le climat avaient promu le logement collectif et la ville compacte. Mais la loi Climat et Résilience, d'août 2021, a retenu un principe quelque peu différent : le zéro artificialisation nette ». Les projets de décrets, mis en consultation au mois de mars 2022, génèrent le mécontentement tant des parlementaires que des acteurs. Les maires, prudents, ralentissent encore les autorisations de construire, ce qui aura un impact lourd sur les prix, déjà élevés, des logements. La fédération des promoteurs immobiliers (FPI) propose la création d'une servitude positive de densité et une fiscalité incitative pour les maires vertueux, afin de transformer le ZAN en une opportunité pour réhabiliter la ville, en la rendant compacte et acceptable.

Inspirée du principe « no land take » posé au niveau européen, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 fixe, [...]