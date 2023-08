ZAN : deux décrets soumis à consultation publique

Quelques jours seulement après la publication de la loi « visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux », le gouvernement dévoile deux projets de décret. Le premier, déjà soumis à la consultation du public entre le 13 juin et le 4 juillet, a trait aux modalités de la territorialisation des objectifs de sobriété foncière et à l’équilibre entre le niveau d’intervention de la région et le bloc communal. Le second concerne la composition et les modalités de fonctionnement de la toute nouvelle commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols.