ZAN : ce qu’a promis Elisabeth Borne au Congrès des Maires

Lors de son discours de clôture au 104e Congrès des Maires et présidents d'intercommunalité de France ce 24 novembre, la Première ministre a déclaré avoir « entendu » les inquiétudes et la grogne des élus locaux face à l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) et son application concrète sur les territoires. Et reconnu la nécessité de « territorialiser » et « différencier » les objectifs fixés par la loi Climat et résilience pour répondre aux situations diverses.