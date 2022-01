ZAC de Ferro-Lèbres : un futur groupe scolaire en 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet de construction d’un groupe scolaire s’inscrit dans le programme d’aménagement de la future ZAC de Ferro-Lèbres.

À Tournefeuille (Haute-Garonne), le projet de la future ZAC de Ferro-Lèbres se concrétise. Le programme a été, en effet, précisé lors d’une réunion en septembre dernier. Il sera situé en bordure de Toulouse sur une surface de 13 ha. Pour répondre aux besoins des futurs habitants de ce quartier, la création d’une crèche et d’une école maternelle et élémentaire va être réalisée. Ce groupe scolaire aura une superficie de plus de 3 000 m² et accueillera 14 classes. Son ouverture est prévue à la rentrée 2024.

Rappelons que le projet de la future ZAC de Ferro-Lèbres vise la création d’un quartier mixte et résidentiel offrant divers services et équipements. Il prévoit également l’aménagement d’un cadre de vie agréable, ouvert sur des espaces végétalisés. Enfin, l’un des enjeux phares du programme est d’ouvrir le quartier pour le rendre accessible et l’intégrer dans le réseau de fonctionnement communal. Pour cela, l’axe principal et traversant de la future ZAC devra relier le chemin de Ferro-Lèbres et la rue Michel-Montagné.