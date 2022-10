ZAC ANDROMEDE ET MONGES

TOULOUSE -

Au sein de l'aménagement de la métropole toulousaine, deux quartiers pilotés par l' Oppidea illustrent un équilibre sensible entre la ville et la nature. A Cornebarrieu (Monges-Croix du Sud), Bruno Fortier, Michel Desvigne et Obras ont défini un allotissement ciselé autour des éléments paysagers existants comme autant d'archipels. A Blagnac et Beauzelle (Andromède), TGTFP et Woodstock Paysage ont misé sur les vides fédérateurs : plutôt que de reconstituer d'un seul tenant l'espace vert, sa surface de respiration est répartie en cinq cours, orientés nord-sud. Sur leurs flancs est et ouest, le gabarit des bâtiments favorise la densité, alors qu'il fait une subtile transition à l'approche du tissu pavillonnaire. Nés au début des années 2000, ces écoquartiers logent une part importante de personnes actives dans des typologies diversifiées. Quoique libres des modénatures de façade, les architectes sont soucieux de conforter la sobriété des premières opérations. Terre cuite ou crue, résilles métalliques cassant les rayons du soleil… les matérialités mises en œuvre récemment satisfont aux préoccupations environnementales.