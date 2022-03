Yvelines : un nouvel office de restauration pour les écoles élémentaire et maternelle de la Villedieu à Élancourt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Élancourt, les élèves des écoles élémentaire et maternelle de la Villedieu bénéficient d’un office de restauration scolaire réorganisé et modernisé.

À Élancourt (Yvelines), le nouvel office de restauration des élèves des écoles élémentaire et maternelle de la Villedieu a ouvert fin janvier 2022. Un budget de 1,2 million d’euros et sept mois de travaux ont été nécessaires à la rénovation de l’ensemble du bâtiment. Selon Thierry Michel, le premier adjoint à la mairie d’Élancourt, la rénovation de ce restaurant scolaire de la Villedieu offrira d’excellentes conditions de restauration et de travail à tous ceux qui le fréquentent.

L’opération, engagée par la Municipalité, a porté sur la mise en peinture du sol, des murs et des plafonds des cuisines. Les espaces de cantine des élèves de la maternelle et de l’école élémentaire ont été dissociés. Une nouvelle infirmerie et une nouvelle salle des maîtres ont aussi été aménagées. À cela s’ajoutent les travaux de remise aux normes d’accessibilité du bâtiment et le remplacement du système de chauffage et de ventilation. Ce dernier a été équipé d’une centrale de traitement de l’air plus performante.