Yvelines : un nouveau conservatoire à Poissy d’ici à 2025

Les travaux d’aménagement du futur conservatoire de Poissy (Yvelines), situé sur la rue des Grands-Champs, seront entamés d’ici au second semestre 2023. Cette infrastructure moderne remplacera l’actuel conservatoire devenu vétuste et ne répondant plus aux normes d’accessibilité. Les locaux actuels sont étroits et plusieurs cours sont réalisés dans des salles extérieures. Cette situation impacte la communication au sein de l’équipe et limite la réalisation de projets multidisciplinaires.

Le nouvel établissement, trois fois plus grand que l’actuel, sera constitué de deux pavillons en pierres naturelles franciliennes. Il sera réparti sur trois niveaux. Au premier étage, se trouvera une vingtaine de salles, dont une quinzaine dédiée à l’enseignement instrumental (violon, flûte, piano…). Deux salles sont destinées aux percussions et trois salles à la formation musicale.

Le deuxième étage sera essentiellement consacré au théâtre et à la danse. Le projet inclut, en outre, l’aménagement d’un auditorium de 180 places au rez-de-chaussée. Au centre des deux pavillons, se trouveront un hall aux parois vitrées, un patio ainsi qu’un jardin en cœur d’îlot.

La livraison de ce nouveau centre culturel est prévue pour 2025. Le coût de l’opération s’élève à près de 10 millions d’euros.