Yvelines : un nouveau campus de l’École supérieure des agricultures est ouvert à Guyancourt

Dans la commune de Guyancourt (Yvelines), l’École supérieure des agricultures (ESA) a ouvert officiellement son nouveau campus. Cet établissement propose une formation pluridisciplinaire notamment en agronomie, en zootechnie, en agroalimentaire, en sociologie et en économie. Il est destiné aux étudiants des trois premières années de la formation d’ingénieur agronome.

Le campus est installé sur une surface réhabilitée d’environ 1 600 m² au sein d’un immeuble de bureaux. L’édifice est composé de six salles de classe d’une capacité de 48 places et de six salles de travail. Deux laboratoires pédagogiques et un forum sont aussi disponibles sur le campus. Une centaine d’étudiants a intégré l’établissement pour la rentrée 2022. L’ESA prévoit près de 300 étudiants d’ici à 2024. Ce nouveau site accueille les étudiants souhaitant obtenir un diplôme d’ingénieur en agronomie et un bachelor en agroécologie et systèmes alimentaires.

L’école entend élargir son public à partir de cette implantation dans les Yvelines qui est un territoire agricole.