Yvelines : un million d’euros d’aides départementales pour soutenir trois projets à Coignières

Le département des Yvelines a décidé de soutenir la commune de Coignières dans la réalisation de nouveaux équipements publics. Cet engagement a été acté par un contrat de proximité qui a été signé à la mi-novembre 2022. Le Département va ainsi débloquer une subvention d’un million d’euros qui servira à soutenir trois projets.

Le premier chantier portera sur la rénovation du groupe scolaire Gabriel-Bouvet. Cet établissement, datant de 1975, bénéficiera notamment d’une mise aux normes en matière d’accessibilité et d’énergie. Il fera également l’objet d’une extension avec la construction d’un bâtiment de 140 m2. S’y ajoutera l’aménagement d’îlots de fraîcheur au niveau des espaces extérieurs.

Le deuxième projet concerne la création d’une aire multisport d’une superficie de 6 500 m2. Le futur site regroupera une piste de course, un terrain multisport, un terrain de foot à cinq et deux terrains de teqball (combinaison du football et du tennis de table).

Le dernier chantier consistera à aménager un espace culturel et associatif au sein d’un ancien foyer. Après les travaux, le bâtiment accueillera divers événements.