Yvelines : un espace ludique sur la place de la Fête à Sartrouville

Faisant l’objet d’un réaménagement depuis 2022, la place de la Fête à Sartrouville (Yvelines) termine sa métamorphose. Le nouveau site sera accessible au public à partir de début juin 2023. Ce parc d’une superficie de 6 000 m2 a notamment été doté d’une aire de jeux de 300 m2 avec une toile d’ombrage et des agrès. Il dispose aussi d’un city-stade, d’un terrain de basket-ball et d’un parcours de street workout (espace permettant la gymnastique, la musculation et le franchissement d’obstacles). Des tables de jeu ont également été installées au centre de la place.

Afin de lutter contre les îlots de chaleur, de nombreux aménagements ont été réalisés, notamment la création d’une petite forêt, la pose d’un revêtement de sol perméable et l’installation d’un système d’irrigation intelligent.

Au total, 2 millions d’euros ont été investis dans l’opération. Financée par la municipalité, elle vise à revaloriser cette place, laissée en friche depuis plusieurs années.